L’essor de l’honneur : réalisations et projets en vue d’une introduction en bourse

Honor, une marque de smartphones anciennement détenue par Huawei Technologies, se prépare à une introduction en bourse (IPO). Cela marquerait une étape importante pour la marque de smartphones après sa vente.

Pour mettre les choses en contexte, Huawei a vendu Honor il y a trois ans. La décision était la conséquence des restrictions imposées par les États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, les sanctions américaines ont restreint l’accès à des technologies avancées qui sont essentielles pour l’activité de smartphones de Huawei. Ces restrictions sont intervenues après que Huawei ait été signalé comme une menace pour la sécurité, ce que la marque a toujours nié.

Néanmoins, Honor nous a communiqué des informations concernant tous les jalons récemment atteints par la marque. De plus, nous avons des informations sur la manière dont la marque se prépare à une IPO.

Plus d’informations sur la progression d’Honor vers une IPO

Depuis sa vente en novembre 2020, Honor a réalisé une croissance commerciale rapide et stratégique. La gouvernance d’entreprise et la gestion de la marque ont connu une amélioration continue au cours de ces trois dernières années. Ces évolutions ont permis à la marque de bénéficier d’une position de marché plus élevée. De plus, elles ont permis à la marque de se montrer très compétitive dans l’industrie.

Honor optimisera en permanence sa structure d’actionnariat pour atteindre de nouveaux objectifs stratégiques. Elle vise également à attirer des capitaux diversifiés et à faire ses débuts sur le marché boursier par une IPO. Dans le cadre du processus d’IPO, le conseil d’administration sera progressivement ajusté.

Ces ajustements permettront à Honor de se conformer aux normes d’une société cotée en bourse. Cela ouvrira la porte à une plus grande diversité au sein du conseil d’administration. Cela permettra également à la marque de répondre aux exigences de gouvernance et réglementaires pertinentes.

Pour le moment, M. Wu Hui occupera le poste de directeur et président du conseil d’administration. M. Wan Biao occupera le poste de vice-président du conseil d’administration. Honor a pris ces décisions en fonction de l’élection par le conseil d’administration et de l’assemblée des actionnaires de l’entreprise.

Certains des récents accomplissements d’Honor

Honor se prépare à célébrer son troisième anniversaire en tant que marque indépendante. En parallèle, elle célèbrera également certains de ses récents accomplissements. Cela comprend :

La seule marque parmi les cinq premières à connaître une croissance annuelle en Europe

D’après un communiqué récent de Counterpoint Research, les expéditions de smartphones européens ont diminué de 11% en glissement annuel au troisième trimestre 2023. Voici une répartition des cinq principales marques :

realme a connu une baisse de 30%

Xiaomi a connu une baisse de 13%

Apple a connu une baisse de 3%

Samsung a connu une baisse de 15%

Honor a connu une croissance de 8%

En d’autres termes, Honor a été la seule marque parmi les cinq premières à connaître une croissance annuelle au troisième trimestre 2023. Il s’agit d’une étape importante pour la marque. Comme le souligne l’analyste de recherche Harshit Rastogi, « le troisième trimestre 2023 a connu les plus faibles expéditions de smartphones pour un troisième trimestre depuis 2021 ». L’analyste a également déclaré que la marque s’en sortait bien dans de telles conditions.

Quant aux autres marques qui n’ont pas figuré dans le top 5, elles ont connu une baisse totale de 8% des expéditions. Vous pouvez avoir une idée générale du rapport à partir de l’image ci-jointe.

La marque numéro un du marché des smartphones pliables et de la part de marché globale en Chine

D’après un communiqué de IDC Corporate basé sur le troisième trimestre 2023, Honor est la marque de smartphones numéro 1 en Chine. Elle détient actuellement une part de marché de 19,3%, alors qu’au troisième trimestre de l’année dernière, elle était de 17,8%. Cela signifie que la marque a connu une croissance annuelle de 1,8%. Voici des informations sur les quatre autres marques qui occupent les cinq premières places :

Oppo détient actuellement une part de marché de 16,2% avec une baisse de croissance de 10,5%

Apple détient actuellement une part de marché de 16,0% avec une baisse de croissance de 4,0%

Vivo détient actuellement une part de marché de 15,7% avec une baisse de croissance de 25,7%

Xiaomi détient actuellement une part de marché de 13,5% avec une augmentation de croissance de 0,1%

Ainsi, ce n’est pas seulement dans la région européenne qu’Honor excelle. La marque se porte également bien dans son pays d’origine. De plus, la marque de smartphones est numéro 1 sur le marché des téléphones pliables dans la région.

En ce qui concerne les autres marques qui n’ont pas figuré dans le top 5, elles détiennent désormais ensemble une part de marché de 19,2%. Pour comparer, l’année dernière, elles détenaient une part de marché de 17,1%. Cela équivaut à une croissance totale de 5,1%. Vous pouvez avoir une idée générale du rapport à partir de l’image ci-jointe.

Le rapport ajoute que cela marque le retour d’Honor à la première place après plus d’un an. La société note que les trois nouveaux smartphones pliables ont renforcé la position de la marque sur le marché haut de gamme. Et par marché haut de gamme, IDC entend la gamme de prix de 600 $US et plus.

Croissance à l’étranger

Cette année, Honor a réalisé une croissance des ventes d’environ 200% sur le marché étranger. Cela indique que la marque se trouve actuellement dans une position bien meilleure. Et avec les développements récents, la marque vise à maintenir sa progression. Nous vous tiendrons informés de ses progrès concernant son IPO lorsque davantage d’informations seront disponibles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :