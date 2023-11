Redmi célèbre son dixième anniversaire en grand : la marque enregistre plus d’un milliard de téléphones mobiles vendus dans le monde.

Aujourd’hui est un jour de nostalgie: Redmi célèbre ses dix premières années de vie. La marque asiatique est née avec pour objectif d’offrir des téléphones avec une fantastique rapport qualité-prix, et c’est quelque chose qui continue à être maintenu aujourd’hui en attendant que nous puissions recevoir au niveau mondial la treizième génération de la célèbre série Redmi Note.

Cette stratégie a été un succès complet puisque, comme l’a mentionné la marque elle-même, plus d’un milliard d’unités ont déjà été vendues depuis le moment de sa création, une véritable folie et un exploit que seules quelques séries de téléphones mythiques peuvent égaler.

Les Redmi Note 13 seront le prochain pari de l’entreprise au niveau mondial

Il ne fait aucun doute que de nombreux appareils ont connu un grand succès dans la marque. Depuis les classiques Redmi Note 3 ou Redmi Note 7 jusqu’aux récents Redmi Note 11S ou Redmi 12C, tous ces smartphones ont été énormément vendus grâce à leurs fantastiques performances et à leur prix abordable, et l’histoire est loin de s’arrêter ici.





Comme vous le savez déjà, la marque a récemment annoncé le lancement de la nouvelle série Redmi K70 en Chine et nous attendons encore que les Redmi Note 13 apparaissent au niveau mondial, donc les chances que cet enregistrement continue à croître à l’avenir sont plus que réelles, et il semble que le sommet soit encore loin d’être atteint.

Donc, il ne nous reste plus qu’à attendre de connaître l’avenir de cette magnifique marque, mais si les dix premières années ont été incroyables, les dix prochaines années seront sûrement encore meilleures. Nous espérons être là pour le vérifier, et si la rapport qualité-prix continue d’être maintenu, de nombreux utilisateurs le feront également.

Via | Gizmochina

