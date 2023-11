Nouveaux RedMagic 9 Pro et 9 Pro+ : deux bêtes avec Snapdragon 8 Gen 3 et batteries énormes pour conquérir les gamers

Les RedMagic 9 Pro et 9 Pro+ ont déjà été présentés en Chine. Leurs caractéristiques, que nous avions déjà vues dans la précédente fuite, viennent d’être confirmées, bien qu’il manque toujours des informations officielles plus détaillées.

Les RedMagic 9 Pro et 9 Pro+ ont été officiellement présentés aujourd’hui.

Il y a moins d’une semaine, nous avons vu d’intéressantes fuites sur le RedMagic 9 Pro, la nouvelle itération du smartphone gamer le plus puissant du marché actuel. Nous avons eu une idée de son apparence externe et un premier aperçu de ses caractéristiques, qui ont été confirmées quelques jours plus tard lors du passage du terminal par AnTuTu.

Si vous vous en souvenez, lorsque nous avons annoncé que le terminal et ses 24 Go de RAM avaient été repérés par le célèbre benchmark, nous avons dit qu’il serait présenté aujourd’hui. Officiellement, les RedMagic 9 Pro et 9 Pro+ sont déjà disponibles en Chine. Et nous avons déjà une confirmation officielle de leurs caractéristiques.

24 Go de RAM pour le smartphone gaming le plus puissant du moment

RedMagic 9 Pro series lancé en Chine. Caractéristiques

???? 6,8″ 1,5K OLED BOE Q9+ affichage

Taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité maximale de 1600 nits, modulation PWM de 2160 Hz

???? Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

LPDDR5X RAM, stockage UFS 4.0

???? GPU Adreno 750

???? Android 14

???? Appareil photo Samsung JN5 OIS+ 50 MP… pic.twitter.com/hP8OAr5EfO — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 23 novembre 2023

Le journaliste technologique Abhisek Yadav a partagé les spécifications du terminal sur X, qui se présentent comme suit

RedMagic 9 Pro / 9 Pro+ Caractéristiques Écran 6,8 pouces OLED BOE Q9+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Luminosité maximale de 1200 nits

Fréquence d’échantillonnage de 2000 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 8 / 12 / 24 Go LPDDR5X Système d’exploitation Android 14 Stockage 256 / 512 Go, 1 To UFS 4.0 Caméras Arrière : Capteur Samsung JN5 OIS+ 50 MP, JN1+ 50 MP ultra grand angle, capteur macro 2 MP

Avant : capteur 16 MP Batterie Variantes de 5 500 et 6 500 mAh Autres Bluetooth 5.3

USB-C

Haut-parleurs stéréo

Prise jack 3,5 mm Prix de sortie RedMagic 9 Pro : 568 € au taux de change

RedMagic 9 Pro+ : 710 € au taux de change

En attendant que des informations officielles apparaissent sur le site Web mondial de RedMagic et que les prix soient mis à jour pour les autres marchés, voici ce que nous savons pour le moment. Comme nous le voyons, de nombreuses spécifications que nous avons mentionnées il y a quelques jours sont confirmées, notamment les 24 Go de RAM que la version la plus puissante du RedMagic 9 Pro+ embarquera.

Après leur présentation officielle, il est démontré que tant le RedMagic 9 Pro que le 9 Pro+ seront les smartphones gaming à battre au cours de l’année 2023-2024. Nous verrons ce que les fabricants nous réservent au fur et à mesure que l’année prochaine avancera.



