Le récent roman-feuilleton d’OpenAI met en lumière le véritable problème de l’IA : les humains

Le contrôle de l’IA repose entre les mains humaines. Le problème est que ces personnes ont souvent des intérêts clairs.

L’IA pourrait déclencher la fin du monde selon les experts, mais il est plus probable que ce soient les humains qui le fassent

Sam Altman est devenu une figure de référence dans le domaine de la technologie grâce à son entreprise, OpenAI. C’est pourquoi il a été surprenant d’apprendre qu’il avait été licencié et qu’il deviendrait membre de Microsoft. Finalement, non, il est revenu chez OpenAI après la démission du Conseil de Surveillance qui promouvait l’utilisation éthique de la technologie. Le problème est que cela soulève des questions morales générant des discordes et des dangers. Voyons pourquoi cela est plus dangereux qu’il n’y paraît.

Un feuilleton d’entreprise qui se termine avec un message important

Comme le souligne Wired, la question du licenciement de Sam Altman suscite une certaine incertitude quant au développement de l’intelligence artificielle. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s’est passé, le week-end dernier, le Conseil de Surveillance d’OpenAI a décidé de mettre fin au contrat de Sam Altman pour ne pas avoir été sincère dans le développement des dernières versions de ChatGPT.

Le Conseil de Surveillance est une entité à but non lucratif et composée de personnes externes à OpenAI mais qui ont un grand pouvoir au sein de l’entreprise et dont l’objectif est de veiller à l’éthique du développement de l’IA, c’est pourquoi lorsqu’ils ont estimé qu’ils étaient trompés, ils ont décidé de mettre fin immédiatement au contrat de Sam Altman.

[La relation entre le Conseil et Altman] était en collision depuis longtemps – Toby Ord, professeur de philosophie à l’Université d’Oxford.

Il y a donc une série de précédents assez préoccupants. Tout d’abord, il a été démontré que le profit de l’IA prime sur l’éthique, ce qui avait été nié depuis le début du projet, mais cela met également en évidence ce qui se passerait si l’IA tombait entre des mains vraiment négligentes.

Deuxièmement, parce que le conseil a soutenu l’effondrement depuis pratiquement tous les aspects, ce qui a également mis en évidence le manque d’utilité qu’il avait.

Pour résumer, voici les points clés :

OpenAI a connu une guerre interne ce week-end.

Sam Altman, son PDG et fondateur, a été licencié pour manque de transparence .

. Il a ensuite été embauché par Microsoft, mais il est finalement revenu chez OpenAI en vainqueur.

Cela est dû à un affrontement entre Altman et le Conseil de Surveillance, un organe externe à OpenAI chargé de veiller au bien du développement éthique de l’IA.

Le Conseil de Surveillance a été créé pour pouvoir exclure Altman s’ils estimaient qu’il représentait un danger pour les intérêts de l’Humanité.

Maintenant, Altman est de retour et la grande majorité du Conseil a démissionné.

Cela montre un chemin vraiment dangereux pour l’IA. Le Conseil était finalement un organe indépendant sans but lucratif qui agissait dans le but de veiller aux fins éthiques de l’entreprise. Cependant, ces mouvements montrent qu’un organe à but non lucratif ne s’intègre pas bien dans une structure d’entreprise cherchant à maximiser les bénéfices, de sorte qu’OpenAI détient entre ses mains un produit potentiellement dangereux mais peut agir sans contraintes en indiquant que les entités de supervision qu’elle avait recrutées à cet effet n’étaient pas réellement telles, mais plutôt consultatives.

