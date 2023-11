Voici les meilleurs moments pour se déplacer en voiture pendant les fêtes de Noël, selon Google Maps

Google a analysé les schémas de trafic en décembre de l’année dernière, pour vérifier les meilleures heures pour se déplacer pendant les vacances de Noël.

Se déplacer en voiture en ville pendant les fêtes de Noël peut être une très mauvaise idée. Surtout si vous ne planifiez pas bien vos déplacements pour choisir les heures de moindre affluence sur les routes. Heureusement, des outils accessibles à tous comme Google Maps peuvent faciliter grandement ce type de planification.

Aujourd’hui même, Google Maps a partagé une série de conseils et astuces qui peuvent vous aider à vous déplacer en ville de manière plus facile et plus confortable pendant les fêtes. Pour cela, la société a analysé les schémas de trafic pendant le mois de décembre de l’année dernière en France, pour vous aider à mieux planifier vos déplacements.

À quelle heure est-il préférable de partir en voyage pendant Noël ?

En analysant les données de trafic, la société a été en mesure d’élaborer un guide pratique qui comprend une série de trucs et astuces utiles pour éviter les foules. Voici ce que vous devez prendre en compte pour vos prochains voyages :

Le meilleur moment pour prendre la route avant Noël est le matin du 23 décembre. À Barcelone, Séville et Valence, les personnes ont tendance à partir avant 6 heures du matin, tandis qu'à Madrid, ils sont un peu plus paresseux et attendent 7 heures du matin.

Si vous ne pouvez pas partir avant le réveillon de Noël, évitez de circuler à partir de 16 heures, car vous risquez de ne pas arriver à temps pour le dîner… Si vous habitez à Madrid, il vaut mieux partir de chez vous avant 9 heures du matin. Ou avant 11 heures du matin si vous voyagez depuis Barcelone. Mais si votre voyage commence à Séville ou Valence, essayez d'être sur la route avant 7 heures du matin.

Réunion de famille le jour de Noël ? Il vaut mieux partir vers 11 heures du matin ; surtout, essayez de ne pas partir après le déjeuner. Selon les données de Maps, si vous partez après 17 heures, vous arriverez probablement en retard à une autre réunion de Noël, encore une fois.

Enfin, bien que cela ne soit pas moins important, évitez de rentrer chez vous entre 16 heures et 18 heures le 26 décembre. Idéalement : avant 7 heures du matin ou après 20 heures.

De même, la société a également élaboré un petit guide avec les lieux les plus visités pendant les fêtes de Noël, et les meilleurs moments de la journée pour les visiter :

Supermarchés : Dans toute la France, le moment où les supermarchés et les petites boutiques sont les plus fréquentés est le samedi midi. Les moments les plus calmes sont les après-midis des lundis à Barcelone et à Madrid, les dimanches vers 17 heures à Séville et les jeudis à 19 heures à Valence.

Bureaux de poste : Si vous ne voulez pas faire la queue, rendez-vous au bureau de poste un mercredi vers 20 heures. Les plus grandes affluences se produisent les lundis à midi.

Centres commerciaux : Le meilleur moment pour se rendre dans un centre commercial est généralement le lundi à 15 heures (à Madrid, les mardis juste avant le déjeuner et à Barcelone, les jeudis à 20 heures). Le pire moment est le samedi à midi.

Bien que tous ces conseils soient utiles, il est évident que des exceptions peuvent exister et il est possible que les données ne soient pas fiables à 100%. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas que Google Maps dispose d’une fonction qui permet de savoir combien de personnes se trouvent dans un endroit en temps réel, ce qui facilite grandement l’évitement des foules.

