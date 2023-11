Officiel : les nouveaux Redmi K70 ont déjà une date de présentation en attendant l’arrivée du POCO F6 Pro et du POCO F6 au niveau mondial

De nombreux rumeurs circulaient déjà sur ces appareils, mais ce n’est qu’aujourd’hui que Xiaomi a confirmé leur lancement en Chine. Dans ce cas, nous parlons de la nouvelle série Redmi K70, qui sera composée des Redmi K70 Pro, Redmi K70 et Redmi K70e et qui deviendront plus tard les POCO F6 à l’échelle mondiale.

Redmi vient de confirmer via son profil officiel sur Weibo que ces appareils seront présentés le 29 novembre 2023 à 12h00 en France, un horaire assez habituel pour les lancements de la marque en Chine et qui nous dévoilera des appareils promettant d’apporter une puissance phénoménale à un prix assez abordable.

La puissance maximale de Qualcomm et MediaTek pour tout dévaster

Il est vrai qu’à ce jour, Xiaomi n’a pas dévoilé beaucoup d’informations sur ces trois téléphones, mais nous connaissons quelques informations officielles de la marque, notamment sur le Redmi K70e. Ce que vous devez savoir, c’est que seuls les Redmi K70 et Redmi K70e arriveront à l’échelle mondiale sous l’appellation de POCO F6 Pro et POCO F6 respectivement, mais il faudra attendre un certain temps pour cela.





En ce qui concerne les caractéristiques des nouveaux Redmi, nous pouvons vous dire qu’ils seront équipés du processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra dans le Redmi K70e, du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dans le Redmi K70 et du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour la version Pro, donc ils ne manqueront certainement pas de puissance.

De plus, le Redmi K70e disposera d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0, une batterie de 5 500 mAh avec charge rapide de 90 W et même un capteur principal OIS de 64 mégapixels, rien que ça.

Pour le reste, il n’y a pas grand-chose d’autre à vous dire sur ces appareils, il faudra donc attendre le 29 novembre 2023 à 12h00 en France pour pouvoir découvrir tout ce que Xiaomi nous a préparé, ce qui ne semble pas être peu compte tenu de ce à quoi il nous a habitués.

Source | Redmi Weibo

