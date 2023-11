Jenna Ortega ne sera pas dans un Scream 7 qui aurait été presque entièrement rebooté

Amener d’anciennes connaissances pourrait être la solution.

Jenna Ortega en tant que Tara Carpenter

Après avoir joué dans Scream 5 et Scream 6, Jenna Ortega ne sera pas dans le nouveau film du tueur Ghostface. Son contrat stipulait qu’elle devait apparaître dans 2 films de cette effrayante franchise, donc la faire revenir aurait signifié rédiger un nouveau contrat, avec de nouvelles conditions et surtout une augmentation de salaire, et après avoir joué dans Wednesday pour Netflix et compte tenu de sa renommée actuelle, le montant était excessif pour le producteur Spyglass.

Mais ce ne semblait pas être le seul problème pour le retour de l’une des sœurs Carpenter dans la fiction, car apparemment Jenna Ortega aurait également des problèmes d’emploi du temps, avec des tournages comme celui de la saison 2 de Wednesday en cours et changeant de lieu, ainsi que celui de Beetlejuice 2 qui nous a déjà montré quelques images de ses protagonistes.

La démission de l’actrice, en revanche, ne semble pas être conditionnée par le licenciement récent de Melissa Barrera après avoir publié plusieurs messages considérés comme antisémites sur les réseaux sociaux. Barrera et Ortega étaient les sœurs Samantha et Tara Carpenter dans les deux derniers films.

Après ces départs, James Vanderbilt et Guy Busick, les scénaristes des films de 2022 et 2023 et considérés comme les principaux responsables du renouveau de la saga, devront une fois de plus faire de même et travaillent déjà sur un scénario presque à partir de zéro qui conserverait seulement quelques gags et quelques scènes déjà écrites pour un Scream 7 qui, comme nous le voyons, aurait totalement repensé son développement.

Visages familiers ?

Bien que dans pratiquement chaque épisode de nouveaux personnages nous soient présentés, il est également vrai que plusieurs d’entre eux sont apparus dans plus d’un film, d’où les spéculations sur qui pourrait ou devrait revenir. Courteney Cox est le nom qui revient le plus souvent, tout comme celui d’Hayden Panettiere, dont le personnage était supposé mort après Scream 4 mais qui est revenu pour le jusqu’à présent dernier film. Cependant, le défi est de faire revenir la protagoniste absolue de la saga, Neve Campbell, après son absence dans le sixième film pour des raisons financières. Quelque chose nous dit qu’ils finiront probablement par trouver un accord entre le producteur et l’actrice.

