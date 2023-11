Le Samsung Galaxy A73 5G est mis à jour officiellement vers Android 14 avec One UI 6

La mise à jour stable vers One UI 6 avec Android 14 est déjà en cours de déploiement sur les Samsung Galaxy A73 5G en Iran et en Malaisie avec la version du firmware A736BXXU5DWK2.

L’arrière du Samsung Galaxy A73 5G en couleur violet

Il y a quelque temps, nous avons déjà partagé avec vous la liste officielle des téléphones Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 14, et depuis la fin du mois dernier, le géant coréen a commencé à déployer la version stable de One UI 6 avec Android 14 sur ses deux dernières générations de vaisseaux amiraux, les Galaxy S22 et Galaxy S23.

Mais la marque coréenne a promis de mettre à jour simultanément ses terminaux haut de gamme et milieu de gamme, et il faut dire qu’elle tient sa promesse, car après avoir lancé la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6 sur le Galaxy A54 5G, now elle le fait également sur son smartphone milieu de gamme le plus avancé de 2022, le Samsung Galaxy A73 5G

Android 14 avec One UI 6 stable arrive sur le Galaxy A73 5G

L’équipe de SamMobile a récemment confirmé que la marque sud-coréenne a commencé à déployer la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6 sur les Samsung Galaxy A73 5G en Iran et en Malaisie avec la version du firmware A736BXXU5DWK2, et il est prévu que ce nouveau logiciel arrive sur les modèles du reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation Android apporte aux Galaxy A73 5G toutes les nouveautés de One UI 6 avec Android 14, parmi lesquelles nous devons souligner un nouveau panneau de paramètres rapides et de notifications, une gestion améliorée des notifications, un nouveau widget de caméra qui vous permettra d’y accéder depuis l’écran d’accueil, un nouveau panneau de lecture de contenu multimédia ou la mise à jour d’un certain nombre d’applications natives telles que la Galerie.

Une fois que cette mise à jour sera disponible dans le monde entier, vous pourrez mettre à jour votre Samsung Galaxy A73 5G vers la dernière version d’Android et de One UI en suivant les étapes que nous détaillons dans ce guide complet.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :