Touch ID ne reviendra pas avec les iPhone 16, selon les dernières pistes

Apple dédie tous les composants qui lui restent pour l’iPhone SE 3.

L’iPhone 16 n’aura pas de Touch ID

Il est difficile d’y croire, mais depuis le lancement de l’iPhone X, nous écoutons la possibilité que Touch ID revienne sur l’iPhone intégré à l’écran. Cependant, après six ans, nous ne l’avons plus revu, du moins sur les iPhone haut de gamme. Et il y a une simple raison: les résultats ne répondent pas aux normes de qualité de l’entreprise. Mais il a été testé, c’est vrai.

Et il semble que le capteur d’empreintes digitales qui sert de méthode d’authentification ne soit pas non plus inclus dans les iPhone 16 et iPhone 16 Pro, comme le suggèrent les nouveaux rumeurs. Nous connaissons déjà de nombreuses nouveautés que nous verrions sur les nouveaux appareils, mais Touch ID n’en fera pas partie.

Le Touch ID ne sera pas parmi les nouveautés de l’iPhone 16

L’information provient d’un expert en circuits intégrés dans un article publié sur le réseau social chinois Weibo. Apparemment, la plupart des équipements utilisés initialement pour fabriquer les puces nécessaires à la version Touch ID de l’iPhone ont apparemment été définitivement fermés. En réalité, les unités restantes sont utilisées pour l’iPhone SE de troisième génération, ce qui suggère qu’il n’y a pas de plans pour inclure le Touch ID dans les nouveaux iPhone.

Il semble également que nous ne reverrons pas le capteur d’empreintes digitales sur les iPhone. Rappelons que l’iPhone SE de quatrième génération serait doté du châssis de l’iPhone 14, il inclurait donc la reconnaissance faciale au lieu du Touch ID. De plus, cet appareil aurait un seul objectif dans le système photographique, un bouton d’action, et bien plus encore.

D’autre part, rappelons que les iPhone 16 auraient de nouvelles tailles d’écran de 6,3 et 6,9 pouces, un zoom 5x sur les iPhone 16 Pro, un appareil photo ultra grand angle de 48 mégapixels, des processeurs A18 et A18 Pro, ainsi qu’un nouveau bouton dans le coin inférieur droit qui aurait des fonctions liées à la photographie. Apple mise sur Face ID sur l’iPhone, Touch ID commence déjà à être une chose du passé.

