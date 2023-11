Utilisez-vous YouTube Music ? Maintenant vous pouvez créer des pochettes uniques pour vos playlists grâce à l’IA

C’est le service de streaming musical le plus visuel du marché, donc il n’est pas surprenant que Google intègre l’IA générative pour nous aider à personnaliser nos listes de lecture.

Mélangeant musique et vidéos, YouTube Music complète l’offre d’abonnement multimédia de Google.

Cela fait déjà quelques semaines que nous avons appris que Google testait l’IA générative avec YouTube Music aux États-Unis pour améliorer les listes de lecture, et en effet, l’intelligence artificielle est arrivée sur Android pour rester, surtout en ce qui concerne les fonctionnalités génératives, avec la fonction en développement de création de fonds d’écran synthétiques pour décorer notre bureau ou de réponse automatisée aux messages et aux e-mails.

La prochaine étape de l’IA générative de Google est déjà là et elle est testée par les collègues de Droid-Life, qui confirment précisément à l’industrie que l’option de créer des couvertures avec l’IA dans l’application YouTube Music fonctionne exceptionnellement bien, voire beaucoup mieux que l’application AI Wallpaper conçue à Mountain View pour créer des fonds d’écran.

Eh bien, nous allons vous expliquer ce qui se passe, car nous comprenons en effet que la technologie derrière les deux mises en œuvre est similaire, bien que selon les experts qui ont testé en version bêta ces fonctionnalités, dans le cas de YouTube Music, les options offertes aux utilisateurs sont bien meilleures, permettant une personnalisation plus poussée qui est assez complexe à comprendre.

Il semble que le générateur de fonds d’écran soit limité à 17 configurations prédéfinies, tandis que l’implémentation de YouTube Music permet de générer des couvertures pour nos listes avec jusqu’à 33 configurations possibles. Les mots clés sont également meilleurs dans le cas de YouTube Music.

Avec l’IA de Google, nous pouvons déjà générer des images synthétiques pour les utiliser comme fond d’écran ou également dans les listes de YouTube Music, bien que le problème soit que nous ne pourrons pas utiliser ces images en dehors de là dans tous les cas.

C’est pourquoi l’IA générative de YouTube Music est plus capable et plus amusante à utiliser, avec des résultats plus nombreux et meilleurs, donc il faudra se mettre à la tâche de créer des couvertures et des images de couverture pour nos listes en utilisant ces nouvelles technologies.

Et quel est le pire de tout cela? Parce qu’il doit y avoir quelque chose de mauvais toujours… Eh bien, c’est que l’application AI Wallpaper ainsi que la génération d’images de YouTube Music sont un peu inutiles au bout du compte, car tout ce que nous générons peut être utilisé comme fond d’écran ou couverture de liste, mais rien de plus, sans possibilité que cette image sorte de là et puisse être utilisée ailleurs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :