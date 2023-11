Samsung Galaxy A25: images, caractéristiques et prix dévoilés du prochain best-seller économique de Samsung

Selon des sources en Europe, le nouveau Galaxy A25 5G de Samsung devrait être présenté dans quelques semaines, au moins en Suisse, où il est déjà répertorié dans les catalogues de plusieurs distributeurs.

Un design continu pour ce nouveau Samsung Galaxy A25 abordable.

Très bientôt, la famille Galaxy A de Samsung accueillera un nouveau membre qui donnera de l’éclat aux téléphones Galaxy les plus abordables et équilibrés, qui sont également les meilleures ventes, pendant la campagne de Noël, et qui avant la fin de cette année 2023, recevront le Galaxy A25 5G au moins sur certains marchés européens.

Les collègues du média allemand WinFuture rapportent une présentation imminente de ce smartphone qui avait fuité il y a quelque temps sans informations sur sa disponibilité, bien que nous sachions maintenant qu’il devrait être en store entre le 7 et le 19 décembre en Suisse, où certains détaillants le mentionnent déjà dans leurs catalogues.

Son prix a également été révélé, et selon ces distributeurs, il sera d’environ 290-300 euros, soit environ 315 dollars, avec un concept assez attrayant pour la grande majorité des utilisateurs qui n’exigent pas beaucoup du dispositif, mais une expérience adéquate et équilibrée.

Son design sera continu, avec un aspect similaire à celui de la gamme premium de Samsung, bien sûr sans autant de prétentions, en supprimant des options telles que la charge sans fil ou les matériaux plus haut de gamme comme les verres Gorilla Glass Victus de Corning.

En ce qui concerne le matériel, les sources parlent d’un écran OLED de 6,5 pouces avec une résolution FullHD+ 1080p, qui sera rafraîchi à un taux allant jusqu’à 120 hertz et disposera d’une puce Samsung Exynos 1280 à huit cœurs, avec un modem 5G et un GPU ARM Mali-G68 pour fonctionner correctement.

La mémoire pourra être configurée selon les préférences du consommateur avec des options de 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, disposant également d’un slot microSD pour étendre l’espace, ce que nous n’attendrions même pas des téléphones phares.

Samsung Galaxy A25 5G, galerie photo

En réalité, il possède également une prise audio jack standard pour les écouteurs, un port USB de type C et une batterie de 5000 mAh pour alimenter l’appareil, avec une charge rapide par câble pouvant atteindre 25 watts.

Les caméras sont de 13 mégapixels à l’avant, tandis qu’à l’arrière, nous trouverons un module triple comprenant un capteur principal de 50 MP et OIS, un capteur de 8 MP avec une lentille ultra grand-angle et un capteur de 2 mégapixels supplémentaire qui sera probablement utilisé uniquement pour des calculs et du post-traitement.

Vous pourrez effectuer des paiements avec lui car il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales et d’une puce NFC, ainsi que d’une connectivité complète jusqu’à la 5G avec double SIM, Wi-Fi double bande, aGPS et Bluetooth 5.1 LE.

Il n’y manque rien ! Seulement qu’il soit officiellement présenté…

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :