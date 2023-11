Ce smartphone méconnu est tout simplement génial pour seulement 158 euros

Ce n’est pas l’un des smartphones les plus populaires, mais ce realme a beaucoup à offrir pour moins de 160 euros.

Le realme C55 et ses différentes couleurs.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir le realme C55 pour seulement 158 euros, l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus. Il s’agit d’un smartphone avec un rapport qualité-prix génial, un appareil qui est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le téléphone realme dispose d’une fiche complète de caractéristiques, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour vous déplacer facilement dans votre quotidien et profiter de vos applications préférées. Si la version que nous présentons ne vous convient pas et que vous recherchez quelque chose de plus, le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est descendu à 169 euros chez MediaMarkt. Vous n’avez aucune excuse.

realme C55

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone realme

À l’avant de notre protagoniste se trouve un écran de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+ qui est vraiment agréable à regarder. Profitez de vos séries et films préférés, c’est un écran de qualité qui ne laisse personne indifférent. Ce realme est un téléphone magnifique et accrocheur, avec un dos qui attire les regards et qui est déjà une véritable marque de fabrique pour la société chinoise.

MediaTek Helio G88

6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran IPS de 6,72″ FHD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 33W

Prise jack 3,5 mm, NFC

Son cerveau n’a rien à envier aux téléphones Xiaomi, nous parlons du MediaTek Helio G88. C’est une puce avec laquelle vous vous déplacerez sans problème, un cerveau qui veillera à ce que tout le système fonctionne parfaitement. Il est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage intéressants, ce n’est pas du tout négligeable.

Laissez le photographe qui est en vous s’exprimer avec la double caméra arrière de ce realme, menée par un capteur principal de 64 mégapixels qui fait du bon travail. D’autre part, à l’avant, un capteur de 8 mégapixels pour vos selfies, TikTok et tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous assure que vous ne manquerez de rien.

realme C55

Il n’y a pas grand-chose à ajouter, vous avez l’occasion d’obtenir un téléphone magnifique, complet et performant à un prix plus qu’attrayant. Les offres du Black Friday nous offrent de grandes réductions comme celle-ci, nous ne voulons pas que vous manquiez quoi que ce soit. Jetez un coup d’œil à notre section des offres pour tout suivre.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :