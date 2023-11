L’ancien présentateur de Top Gear, James Mai, estime que le programme a besoin d’une mise à jour urgente.

Et il souhaite un prompt rétablissement à son remplaçant.

James Mai, le présentateur le plus lent au volant du monde

La célèbre série automobile Top Gear a laissé les fans de l’automobile en suspens après l’annonce de la BBC selon laquelle elle ne reviendra « dans un avenir prévisible », une déclaration faite à la suite du fait que l’un de ses présentateurs ne se soit pas rétabli à temps pour la prochaine saison. Cependant, l’ancien présentateur du programme pendant 13 ans, James Mai, a une opinion sur le retour du programme et sur la manière dont il devrait le faire.

Lors d’une interview dans le podcast Today de la BBC, Mai, qui a partagé l’écran avec Jeremy Clarkson et Richard Hammond pendant plus d’une décennie, a exprimé que Top Gear doit se réinventer lorsqu’il reviendra enfin.

« Mon opinion sincère est que, et je peux le dire maintenant, il a besoin d’une certaine remise en question », a déclaré Mai. « Il est temps d’un nouveau format et d’une nouvelle approche du sujet car je soupçonne que cela n’a pas été aussi intéressant depuis l’invention de la voiture ».

La pause officielle de Top Gear a été annoncée mardi après que le présentateur Andrew « Freddie » Flintoff ait eu un accident sur le plateau en décembre. Flintoff a rejoint l’équipe en 2019, aux côtés de Paddy McGuinness et Chris Harris. « Je n’ai rencontré Freddie qu’une ou deux fois, mais évidemment c’est plus grave que ce que nous pensions tous », a commenté Mai au sujet de l’accident de Flintoff.

James Mai hors de Top Gear

En 2015, James Mai et Richard Hammond ont quitté la série après que Jeremy Clarkson ait été licencié après 25 ans pour avoir agressé l’un des producteurs. Le trio s’est ensuite lancé dans une nouvelle aventure automobile avec la série The Grand Tour sur Prime Video, ainsi que dans d’autres projets également pour la plateforme Amazon, ensemble ou séparément. Cependant, Mai a quelques mots pour ceux qui lui ont demandé de « revenir et de sauver » le programme après les nouvelles de la suspension mardi.

« Cela m’a un peu irrité parce que beaucoup de gens disaient : ‘Ils ont fait du mauvais travail et maintenant tu peux revenir et le sauver' », a commenté Mai, qui a également des mots de support pour le présentateur actuellement en congé maladie. « Le gars [Flintoff] s’est gravement blessé d’une manière qui changera sa vie, évidemment. Et peut-être ne devrions-nous pas l’utiliser comme une opportunité pour prendre parti. Nous pourrions simplement dire : ‘Pas de chance, j’espère que tu te rétabliras bientôt' ».

