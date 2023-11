Ça coûte seulement 115 euros, a tout ce dont tu as besoin et c’est l’un des Xiaomi que je recommande le plus.

Vous ne manquerez de rien avec le smartphone de Xiaomi, il arrive avec une fiche complète de caractéristiques et un prix plus que tentant.

Le Redmi 10 2022 et ses différentes finitions.

Vous avez l’opportunité d’avoir un bon Xiaomi à un prix inférieur à ce que vous attendez. Le Redmi 10 2022 est en chute libre à 115 euros sur Amazon, c’est un achat que vous ne pouvez pas manquer si vous cherchez quelque chose de bon, de beau et de pas cher. Nous ne parlons pas du modèle de base, mais de sa version intéressante avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le smartphone chinois a tout ce dont vous avez besoin pour profiter de chaque jour, ne vous laissez pas influencer par son prix ajusté. Il est arrivé sur le marché il n’y a pas si longtemps pour près de 200 euros et maintenant qu’il a baissé, c’est une option exceptionnelle. Nous vous expliquons pourquoi c’est toujours un excellent achat fin 2023.

Achetez le téléphone Xiaomi au meilleur prix

L’écran du Redmi 10 2022 atteint 6,5 pouces et a une résolution Full HD. Il est fluide grâce à ses 90 Hz de taux de rafraîchissement, une fois que vous vous y serez habitué, il n’y aura pas de retour en arrière. Vous pourrez profiter de tout ce contenu que vous aimez tant, séries, films, streaming et jeux.

Son cerveau est l’une des puces MediaTek les plus populaires, le Helio G88. Vous n’aurez pas de problème pour profiter de ces applications que nous utilisons presque tous les jours, comme WhatsApp, Instagram, TikTok, Chrome et bien d’autres. Nous parlons de l’un des meilleurs téléphones pas cher, c’est toujours un appareil solide et fiable.

Ne vous laissez pas tromper par son prix, à l’arrière du smartphone chinois se trouvent 4 caméras avec lesquelles vous pourrez capturer de belles images où que vous alliez. Exploitez au maximum son capteur principal de 50 mégapixels, son objectif grand-angle de 8 mégapixels, son capteur macro de 2 mégapixels et sa caméra pour le mode portrait.

➡️ Voir l’offre Redmi 10 2022 (128 GB)

Vous l’avez vu de vos propres yeux, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour performer avec ce Redmi 10 2022. Il existe très peu de smartphones capables de lui faire concurrence pour un peu plus de 100 euros, vous n’avez pas à beaucoup réfléchir. Mais attention, gardez à l’esprit que le prix pourrait augmenter à tout moment.

