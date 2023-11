Sunbird, l’application pour utiliser iMessage sur Android, cesse de fonctionner en raison de problèmes de sécurité.

Après le retrait de l’application Nothing Chats, le service a également été arrêté.

Les messages stockés étaient entièrement exposés avant la désactivation de Sunbird

Les graves problèmes de sécurité de Nothing Chats sous l’aile de Sunbird ont contraint la société à sortir de la boutique d’applications Google Play et, en fin de compte, à arrêter son service afin de ne pas compromettre les données personnelles de ses utilisateurs. Ce service, qui devait être une solution compatible avec la fonction iMessage d’iOS, s’est avéré être un remède pire que le problème, bien qu’avec les serveurs désactivés, ils auront maintenant du temps pour le résoudre.

Graves failles de cryptage et de stockage non protégé

Les graves failles de sécurité, détectées par divers utilisateurs sur le réseau et partagées sur Reddit, ont révélé deux problèmes importants : l’absence de chiffrement de bout en bout dans les messages, ce qui les rend exposés aux interceptions pendant leur envoi, et le stockage de toutes ces informations par les serveurs de Sunbird sans aucun chiffrement, une véritable aubaine pour les cybercriminels.

À la suite de ce problème, les services de Sunbird ont été temporairement désactivés afin de résoudre ces graves problèmes de sécurité qui mettaient en danger les données personnelles des utilisateurs ayant utilisé Nothing Chats pendant leur brève activité. La société travaille déjà activement pour résoudre le problème, mais on ne sait pas combien de temps il faudra pour que les services reprennent ou combien de temps il faudra pour que l’application revienne sur le Google Play Store.

Les problèmes d’iMessage et d’Android

Le problème de compatibilité entre les utilisateurs d’iOS et Android pour l’envoi de messages existe depuis longtemps. Google insiste pour qu’Apple adopte la commande RTS afin que iMessage, qui utilise un système plus ancien, cesse d’avoir des problèmes de compatibilité lors de la communication avec les utilisateurs Android. En réalité, ces derniers mois, Google a réalisé une publicité comique comparant iMessage aux anciens « cherche ».

Sunbird et Nothing Chats voulaient résoudre ce problème qui impliquait une communication directe entre les utilisateurs d’iPhone et les téléphones Android via iMessage. Cependant, malgré le succès de leur fonction principale, les graves lacunes en matière de sécurité et de confidentialité du service signifient que le système est actuellement en attente de réparation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :