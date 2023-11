Tu n’aimes pas les recommandations musicales de Spotify ? Bientôt, tu pourras les désactiver

Spotify mène des tests avec cette nouvelle option, qui permettra à ses utilisateurs de désactiver les célèbres recommandations personnalisées.

Une des fonctionnalités les plus utilisées de Spotify sont les recommandations personnalisées.

Spotify donne d’un côté et reprend de l’autre, mais veille toujours à améliorer l’expérience de ses utilisateurs. Si il y a quelques jours nous vous informions que la plateforme de streaming musical utilisera l’IA de Google pour recommander de la musique selon vos goûts, il semble maintenant qu’elle aura aussi tout le contraire : une option qui permettra de désactiver les recommandations personnalisées.

Dans n’importe quelle application ou service offrant des recommandations personnalisées, celles-ci peuvent être un véritable succès ou un véritable désastre, tout dépend du taux de satisfaction de l’utilisateur par rapport à ce qu’il reçoit. Pour les plus exigeants, il est sûrement difficile pour l’algorithme de correspondre à leurs goûts musicaux avec les chansons sélectionnées par Spotify.

Si les recommandations de Spotify ne correspondent pas à vos goûts, vous pourrez arrêter de les voir

Pour faire des recommandations personnalisées à ses utilisateurs, Spotify emploie un système qui combine l’apprentissage automatique et l’IA. Ainsi, pour arriver à des conclusions, l’algorithme du service de streaming analyse plusieurs paramètres : l’historique musical, les genres les plus écoutés et les moments de la journée auxquels l’utilisateur écoute le plus de musique.

Mais ce n’est pas tout, car ce processus est combiné avec deux filtrages, celui basé sur le contenu et le filtrage collaboratif. Celui basé sur le contenu se concentre sur la chanson elle-même, en analysant des métriques comme le rythme, la tonalité et le tempo pour recommander des titres ayant des caractéristiques similaires. Pendant ce temps, le filtrage collaboratif associe des utilisateurs ayant des goûts musicaux similaires et recommande des chansons qu’un utilisateur a écoutées, mais pas encore l’autre.

L’inconvénient du filtrage collaboratif est qu’il peut finir par privilégier des chansons commerciales qui ont ou ont eu un grand impact sur la scène musicale, en laissant de côté des titres moins populaires. Sachant en plus ce que Spotify paie pour chaque écoute, cela serait assez injuste pour les artistes.

La nouvelle option pour désactiver les recommandations personnalisées a été découverte par Aaron Perris, de MacRumors, à travers le code bêta. Cependant, Spotify mène actuellement les tests nécessaires pour évaluer les capacités de la fonctionnalité, donc nous n’avons pas encore d’informations concernant une éventuelle date de lancement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :