Mise à jour Android 14 disponible pour Galaxy A73 (One UI 6)

C’est le début de la saison Android 14. Oui, Google a sorti Android 14 début octobre, mais d’autres entreprises de téléphonie mobile ont commencé à publier des mises à jour plus récemment. Et Samsung est en plein essor. Après avoir déployé la mise à jour pour plusieurs téléphones plus tôt cette semaine, le géant technologique sud-coréen a maintenant publié la mise à jour stable Android 14 pour le Galaxy A73.

Le Galaxy A73 est le troisième téléphone Galaxy de gamme moyenne à recevoir Android 14 stable grâce à la mise à jour One UI 6. Auparavant, le Galaxy A54 et le Galaxy S23 FE ont également reçu la mise à jour. Le Galaxy A73 a été lancé avec Android 12, il s’agit donc de la deuxième mise à jour majeure pour l’appareil. La mise à jour Android 13 était la première.

La mise à jour Android 14 pour le Galaxy A73 a été repérée dans diverses régions, notamment en Malaisie et en Iran. Si vous repérez la mise à jour dans une région différente, vous pouvez le signaler dans la section des commentaires. La mise à jour est déployée avec la version de build A736BXXU5DWK2.

IMG: Toranji IMG: Toranji IMG: Toranji

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, la mise à jour est dotée de toutes les fonctionnalités One UI 6 telles qu’une refonte majeure du panneau rapide, de nouveaux Widgets, plus de contrôles de personnalisation, déplacer le widget Horloge sur l’écran de verrouillage sans restriction, nouvelle interface utilisateur du lecteur multimédia dans les notifications et l’écran de verrouillage, emojis redessinés, et bien d’autres fonctionnalités. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet en vous rendant sur la page des fonctionnalités One UI 6.

Comme mentionné précédemment, la mise à jour Android 14 pour le Galaxy A73 est déployée en Malaisie et en Iran. Si vous possédez un Galaxy A73 dans les régions mentionnées, vous avez probablement déjà reçu la mise à jour. Comme d’habitude, la mise à jour est déployée progressivement, il peut donc falloir du temps pour la diffusion complète.

Pour vous assurer de connaître la mise à jour dès qu’elle est disponible, vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour toutes les quelques heures. Pour vérifier la mise à jour, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour logicielle. Ici, allez dans Télécharger et installer.

Avant d’installer la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger votre téléphone à au moins 50%.

Via

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :