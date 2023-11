Facile et gratuit : pour convertir un PDF en fichier Word, vous avez seulement besoin de votre Xiaomi et de cette application Google déjà installée

Presque sans nous en rendre compte, nous avons transformé notre téléphone portable en notre bureau personnel. Nous pouvons travailler avec lui et depuis lui sur des affaires et des tâches de bureautique, demander des rendez-vous et des autorisations et même faire la déclaration de revenus. Et bien sûr, convertir des documents dans différents formats.

Vous est-il déjà arrivé d’avoir besoin de changer le format d’un fichier, par exemple un fichier Word que vous voulez convertir en .PDF, et de ne pas avoir trouvé comment le faire sur votre téléphone portable ? Dans le cas des documents, vous n’avez même pas besoin d’installer une application comme Microsoft Word ou autre, il vous suffit de profiter de celle que vous avez déjà certainement.

Convertir Word en PDF en utilisant Google Drive



Déverrouillez votre Xiaomi, Redmi ou POCO, faites glisser vers le haut pour ouvrir le tiroir des applications et recherchez ‘Drive’. Est-ce que vous voyez Google Drive ? Le service d’hébergement et de synchronisation de Google vous permet de stocker des fichiers dans le cloud, de les synchroniser entre les appareils et de les partager. Et de changer le format d’un Word sans avoir à installer quoi que ce soit en plus.

Et de changer le format d’un Word sans avoir à installer quoi que ce soit en plus, quelque chose de si simple à faire :

Recherchez l’application Google Drive sur votre téléphone portable. Si par hasard vous ne l’avez pas, téléchargez-la depuis Google Play Store Une fois l’application ouverte – et connectée à votre compte Google -, vous devez télécharger le document Word que vous souhaitez convertir en PDF. Pour ce faire, appuyez sur l’icône ‘+’ qui apparaît en bas à droite. Recherchez dans la mémoire du téléphone portable où vous avez enregistré le fichier et téléchargez-le. Après l’avoir téléchargé, regardez la rangée inférieure de boutons dans Google Drive et cherchez celui qui dit Fichiers / Files. Appuyez dessus. Le document Microsoft Word que vous avez téléchargé apparaîtra dans cette section. Ouvrez-le. Une fois ouvert, vous pouvez effectuer les modifications que vous souhaitez en utilisant l’icône du stylo si vous aviez quelque chose à modifier. Pour le convertir en PDF, appuyez sur l’icône des trois points verticaux dans le coin supérieur droit. Dans la liste d’options qui s’affiche, appuyez sur Partager et exporter / Share and Export Sur le nouvel écran, une liste de formats s’affiche. Choisissez d’enregistrer en .PDF. Maintenant, vous devez simplement choisir où vous voulez enregistrer le fichier PDF, que ce soit dans la mémoire du téléphone portable ou dans Drive lui-même. Et voilà.

Mauvaise nouvelle : si vous avez l’un de ces 33 téléphones portables Xiaomi, il est plus que probable que vous ne puissiez pas passer à HyperOS.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :