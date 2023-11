Un des Samsung Galaxy A les plus populaires se met à jour avec le patch de sécurité de novembre

La mise à jour Android de novembre est déjà en train d’arriver sur les Samsung Galaxy A52 5G en Europe avec la version du firmware A526BXXS5EWJ5.

Le Samsung Galaxy A52 5G dans ses quatre teintes disponibles

Samsung a promis de mettre à jour ses meilleurs téléphones mobiles, à la fois haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier patch de sécurité Android le plus rapidement possible, et un mois de plus, il tient sa promesse, car après avoir mis à jour les Galaxy A52, Galaxy A53 et Galaxy A54, c’est maintenant le tour du meilleur milieu de gamme de la marque pour l’année 2021, le Samsung Galaxy A52 5G.

Ainsi, comme nous le confirme le média SamMobile, Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de novembre 2023 sur les Samsung Galaxy A52 5G de plusieurs pays d’Europe et il est prévu qu’elle se déploie dans le reste des pays de l’UE au cours des prochains jours.

Les Samsung Galaxy A52 5G européens reçoivent la mise à jour Android de novembre

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre sur les Samsung Galaxy A52 5G de France, d’Irlande et d’Autriche avec la version du firmware A526BXXS5EWJ5.

Cette nouvelle mise à jour logicielle inclut, comme il se doit, le patch de sécurité de novembre 2023, lequel corrige plus de soixante problèmes de sécurité et de confidentialité découverts dans les versions précédentes, résout quelques erreurs générales détectées dans One UI et améliore les performances et la stabilité du smartphone.

Samsung a lancé le Galaxy A52 5G sur le marché début 2021 avec Android 11 à bord, à la fin de cette même année, il a été mis à jour vers Android 12, un an plus tard il a reçu Android 13 et il est prévu qu’il soit mis à jour vers One UI 6.0 avec Android 14 avant la fin de 2023.

Si vous possédez un Galaxy A52 5G et que vous voulez vérifier si vous avez déjà cette nouvelle mise à jour de sécurité disponible, il vous suffit d’entrer dans le menu Paramètres de votre téléphone et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Une fois que ce nouveau firmware apparaîtra sur votre smartphone, il vous suffira de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour le mettre à jour avec le dernier patch de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :