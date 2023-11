Le court-métrage de The Legend of Zelda: Ocarina of Time dans le style Ghibli réalisé avec Unreal Engine 5 que vous devez voir

Nous ne nous importons pas d’un jeu comme ça.

Link, excité par cette vidéo sensationnelle

The Legend of Zelda aura un film en action réelle dans les prochaines années; c’est quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas, surtout avec des acteurs en chair et en os, mais c’est comme ça que ça sera, et nous savons déjà même qui sera le réalisateur et que celui-ci a toujours été un fan inconditionnel de Nintendo et de la saga des hyliens.

Mais avant que cela ne se produise, nous vous invitons à regarder cette merveille de court-métrage réalisé avec le moteur Unreal Engine 5 basé sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time, le jeu inoubliable de Nintendo 64 qui a ensuite été remasterisé pour la console portable Nintendo 3DS. C’est réalisé par une seule personne qui signe sous le nom de Rwalink, qui s’est chargé de la direction, de la modélisation, du montage… Tout sauf le son, enfin, qui a été réalisé par Mosik, que vous pouvez retrouver sur Spotify et d’autres plateformes de streaming audio.

600 heures et 4 mois plus tard, cet utilisateur a réussi à recréer 4 environnements différents et 30 personnages apparaissant dans plusieurs jeux de cette longue saga qui se promèneront sur la place du marché, la forêt Kokiri où se trouve le Grand Arbre Mojo, les environs de la ville de Cocorico et le château d’Hyrule. Tout cela recréé également dans un <strong/style à la Ghibli qui nous invite à rêver de ce que ce serait de jouer un jour à un tel jeu. Bien que si vous voulez essayer quelque chose de similaire, au moins visuellement, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil à la saga Ni No Kuni.

Ocarina of Time

L’histoire du jeu se concentre sur le jeune héros Link, qui se lance dans une aventure dans le royaume d’Hyrule pour arrêter Ganondorf, le roi de la tribu Gerudo, avant qu’il ne trouve la Triforce, un objet sacré capable d’exaucer tous les souhaits de son possesseur. Pour cela, il doit voyager à travers le temps et explorer divers donjons afin d’éveiller certains sages qui ont le pouvoir d’emprisonner Ganondorf de manière définitive.

