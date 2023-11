Le réalisateur de Constantine parle ouvertement de la suite

Et il confirme qu’il ne sait rien de Je suis une légende 2.

Constantine sortant des enfers.

Francis Lawrence continue de promouvoir Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents, le préquel du succès Hunger Games, et comme à chaque fois qu’il est interviewé, l’intervieweur lui a demandé des nouvelles de Constantine 2, et le réalisateur ne cache plus le fait qu’ils travaillent dessus ; d’ailleurs, il nous l’a déjà dit il y a seulement quelques semaines.

C’est vrai, car même si Hunger Games: Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents est actuellement projeté au cinéma, nous sommes ici pour parler de Keanu Reeves, quelque chose que nous adorons, et de l’un de ses rôles les plus critiqués à l’époque et idolâtrés par la suite, celui du chasseur de démons John Constantine.

Lors d’une discussion avec The Hollywood Reporter, le réalisateur de Je suis une légende, qui ne sait absolument rien de la suite ou du reboot, a de nouveau parlé des problèmes rencontrés avec la licence, affirmant : « Nous avons rencontré de nombreux obstacles. Keanu, Akiva [Goldsman] et moi avons essayé pendant des années de reprendre le contrôle sur le personnage, car il avait été cédé à DC », faisant référence à l’ancienne propriété de Vertigo. « Je pense que NBC a fait une série télévisée, puis J.J. [Abrams] allait essayer de faire quelque chose. Et ensuite, la politique chez DC a changé et ils ont leurs propres projets. Mais heureusement, nous avons réussi à obtenir un certain contrôle et nous avons commencé à travailler sur quelques idées pour Constantine 2, sur lesquelles nous sommes vraiment excités ». Mais il est encore trop tôt pour voir quelque chose de concret, car comme le rappelle Lawrence lui-même, « nous en sommes encore au début, puisque la grève a un peu freiné les choses, donc nous nous réunirons probablement après Thanksgiving et nous recommencerons à travailler dessus pour essayer de lui donner forme », conclut-il.

Constantine, l’original

Basé sur le personnage principal des bandes dessinées Hellblazer, Constantine (2005) est un film d’action et de dark fantasy qui raconte l’histoire de John Constantine, un exorciste et détective du surnaturel qui travaille à Los Angeles. Constantine a la capacité de voir les anges et les démons, et lutte contre les forces du mal pour protéger les innocents.

Le film commence lorsque la détective de police Angela Dodson demande l’aide de Constantine pour enquêter sur la mystérieuse mort de sa sœur jumelle. Constantine découvre que la mort de sa sœur est liée à un démon qui essaie d’ouvrir une porte entre le ciel et l’enfer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :