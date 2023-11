Voici les jeux qui quitteront PS Plus Extra et Premium en décembre 2023

Pour le dernier mois de 2023, 11 jeux quitteront le populaire service d’abonnement aux jeux vidéo de Sony.

Voici les 11 jeux qui quitteront PS Plus Extra et Premium en décembre

Alors que nous avons l’habitude de partager avec vous différentes listes de jeux gratuits qui peuvent être réclamés indéfiniment et pour toujours sur Steam, ou les nouvelles ajouts qui arrivent chaque mois sur les principaux services d’abonnement aux jeux vidéo, comme les nouvelles ajouts à PlayStation Plus ; parfois nous devons également parler de choses plus tristes, pour ainsi dire. En réalité, nous ne nous éloignons pas trop de PS Plus, car nous devons parler des titres qui quitteront ce service de Sony le prochain mois de décembre 2023.

Évidemment, pour que d’autres jeux vidéo soient ajoutés au catalogue de PS Plus, d’autres doivent partir du service populaire, ce qui nous conduit à ce post. Pour être plus précis, nous parlons des titres qui quitteront les niveaux Extra et Premium de PlayStation Plus le mois prochain de décembre, comme confirmé par la société elle-même. Les présentations étant faites, nous pouvons maintenant parler de tous les détails de cette nouvelle.

Voici les 11 jeux qui quitteront PS Plus Extra et Premium en décembre 2023

Exactement, comme vous pouvez le voir dans le titre ci-dessus, 11 jeux quitteront PS Plus Extra et Premium au mois de décembre 2023. Parmi eux, nous pouvons souligner qu’il y a deux jeux de la saga Yakuza (actuellement connue sous le nom de Like a Dragon), Yakuza: Like a Dragon étant la perte la plus notable pour le service populaire. Cependant, tous ces 11 titres quitteront les deux niveaux mentionnés de PS Plus le même jour, la date choisie étant le 19 décembre, le même jour où les nouvelles ajouts arriveront dans leurs catalogues respectifs.

Les 11 jeux vidéo qui quitteront PS Plus Extra et Premium le 19 décembre 2023, mais d’ici là, vous pouvez continuer à profiter de toutes ces propositions ou commencer à le faire, sont les suivants :

Yakuza 6: The Song of Life

Yakuza: Like a Dragon

Caladrius Blaze

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition

El Hijo: A Wild West Tale

Foreclosed

Friday the 13th: The Game

Legends of Ethernal

La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre

The Escapists 2

