Apple a breveté une technologie pour empêcher l’espionnage de votre iPhone

Apple a enregistré 2 brevets pour empêcher les curieux de voir votre écran.

La pomme croquée ne veut pas que personne puisse voir votre écran sans permission

Il est gênant quand quelqu’un s’intéresse à l’écran de notre téléphone. Certains se dissimulent tandis que d’autres le font sans inhibition. Pour y remédier, Apple a enregistré 2 brevets : le premier permettra à l’écran de n’être correctement visible que de face ; tandis que le second permettra à l’utilisateur de choisir l’angle de vision.

Les deux approches abordent le même problème : l’intrusion dans la vie privée en public. Cependant, la manière de le résoudre est totalement différente. Bien que l’espionnage par le biais du logiciel soit encore un problème actuel, bien qu’il puisse être renforcé avec ces réglages, cette technologie permettra de résoudre une partie de l’espionnage physique.

Premier brevet : la couche protectrice

Le premier brevet s’appelle « Films de confidentialité pour écrans incurvés » (Display films for curved displays) et consistera en une couche qui recouvrira l’écran de manière supplémentaire. Fondamentalement, il le polarisera afin que la lumière puisse sortir uniquement dans une direction : de face. Ainsi, seuls les utilisateurs qui se trouvent en face pourront le voir clairement.

Ceux qui essaieront de le regarder de côté ne le verront pas correctement. Soit ils ne verront rien, soit ils verront une image floue dans laquelle il sera impossible de distinguer les éléments. Il est vrai que quelqu’un pourra toujours s’asseoir derrière et l’observer, mais au moins nous dirons adieu aux gardiens qui regardent du coin de l’œil.

Cette technologie serait intégrée en usine dans les appareils Apple, mais elle n’est pas nouvelle. Il est déjà possible d’acheter des protecteurs d’écran qui masquent l’écran du téléphone sur les côtés. Ce qui est bien avec eux, c’est que nous pouvons les retirer quand nous le souhaitons, mais si l’appareil l’intègre en sortie, cela pourrait poser problème lorsque l’utilisateur souhaite que d’autres personnes voient l’écran sur les côtés.

Deuxième brevet : angles de vision ajustables

Le deuxième brevet est beaucoup plus révolutionnaire et moderne. Il s’appelle « Écrans avec angles de vision ajustables » et permettra à l’utilisateur de choisir l’angle de vision de l’écran grâce à un filtre, pouvant le déterminer à sa guise.

Les documents du brevet suggèrent qu’un écran intégrant cette technologie pourrait inclure une couche additionnelle de cristaux liquides entre les couches polarisées. Ainsi, il serait impossible de voir certaines couleurs depuis les côtés. C’est moins privé qu’un écran qui ne peut être visualisé d’aucune manière depuis ces positions, mais cela empêcherait une observation complète.

