Poursuivi en vidéo : Le véhicule électrique de Xiaomi à toute vitesse sur les routes avec son aileron et ses clignotants curieux

2024 promet d’être une année importante pour Xiaomi. Plus qu’important, fondamental, car nous parlons d’une entreprise qui fabrique de l’électronique grand public qui se frottera à un autre secteur en lançant sa propre voiture électrique. Un Mi Car SU7 avec HyperOS comme système d’exploitation qui a été repéré en train de circuler dans les rues.

Il n’est pas surprenant que Xiaomi soit passé à la phase de test sur les routes publiques, car nous sommes vraiment à 5 semaines de 2024. Vous voulez voir la voiture Xiaomi en mouvement? Vous la trouverez ci-dessous en vidéo.

La voiture Xiaomi SU7 dans les rues de Chine et en camouflage

Avec une peinture de « camouflage » – la même que celle que nous avons vue ces derniers mois dans toutes les photos qui ont fuité, les plus récentes concernant son intérieur – la voiture Xiaomi SU7 a été repérée à pleine vitesse sur une autoroute chinoise. Selon le média Car News China, l’influenceur chinois 摄影怎么学 a publié la vidéo montrant le spoiler arrière actif de Xiaomi et l’accélération incroyable du véhicule.

L’influenceur essayait de poursuivre la voiture EV de Xiaomi, la harcelant en conduisant très près de l’arrière pour obtenir la meilleure prise de vue. Lorsque le pilote d’essai de la SU7 s’en est rendu compte, il a changé de trajectoire et accéléré, laissant le paparazzi loin derrière. La vitesse de la voiture de l’influenceur a dépassé les 150 km/h à un moment donné, essayant de la rattraper à nouveau et montrant une négligence énorme au volant dans son obsession de filmer avec son téléphone. Heureusement, l’influenceur n’a provoqué aucun accident.

Un design de berline et un spoiler intelligent

Le design de la Xiaomi SU7, malgré le camouflage pour cacher certains détails, révèle une voiture avec des caractéristiques innovantes. Les feux arrière s’étendent sur toute la largeur du véhicule, et la voiture a une animation particulière pour les clignotants. La dynamique et l’accélération du véhicule sont évidentes, surtout lors des dépassements.





Le média mentionné, Car News China, indique que la Xiaomi SU7 « a demandé une licence de vente en Chine la semaine dernière », révélant l’apparence du véhicule électrique et certaines spécifications clés. La licence a révélé une information déjà connue : qu’il y aura jusqu’à trois versions de la voiture, SU7, SU7 Pro, SU7 Max, plus une édition spéciale Founders Edition.

Les deux modèles et le possible prix de la Xiaomi Auto SU7

Les options de propulsion sont encore plus intéressantes. Il y en a deux :

Modèle avec propulsion arrière

Moteur de 220 kW de United Automotive Electronics Co.

Vitesse maximale de 210 km/h

Pack de batteries LFP de BYD

Poids à vide de 1 980 kg

Modèle à traction intégrale

Moteur de 495 kW (220 kW + 275 kW) de Suzhou Automotive

Vitesse maximale de 265 km/h

Pack de batteries ternaires NMC de CATL

Poids à vide de 2 205 kg

Spoiler arrière actif

La production de la Xiaomi Auto SU7 devrait commencer en décembre et les ventes devraient avoir lieu en février. En regardant les concurrents les plus directs de Xiaomi Car, les voitures électriques, le prix de la voiture de 25-30 milliers d’euros se situerait dans la partie moyenne-basse du tableau, car il y a des modèles comme la Dacia Spring à 20 000 euros, ou déjà des voitures plus grandes à 5 portes comme la Citroen e-C4 à 37 000 euros. Et comme d’habitude, les Tesla coûtent plus cher et commencent généralement à plus de 40 000 euros, donc le prix de la voiture Xiaomi devrait être inférieur à celui des voitures d’Elon Musk.





Source : Cars News China

