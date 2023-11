Les futures lunettes de réalité augmentée de Google seront contrôlées depuis la montre connectée, selon son dernier brevet.

Les dernières rumeurs concernant les lunettes de réalité augmentée de Google indiquent qu’elles pourraient être contrôlées depuis une montre connectée

L’avenir de la Pixel Watch consiste à devenir un centre de contrôle pour les lunettes de réalité augmentée de Google.

Google pourrait travailler sur des lunettes de réalité augmentée qui seraient contrôlées depuis une montre connectée, selon un nouveau brevet récemment publié. Le brevet décrit un système d’interaction entre un dispositif d’affichage monté sur la tête et un dispositif d’entrée portable, tel qu’une montre intelligente.

La montre connectée pourrait envoyer des signaux au dispositif d’affichage pour changer le contenu affiché sur les lunettes, ainsi que pour ajuster la luminosité, le contraste, le zoom et autres paramètres. La montre connectée pourrait également recevoir des informations des lunettes, telles que l’état de la batterie, le niveau du volume ou les notifications.

Google progresse dans le développement de ses lunettes de réalité augmentée qui pourraient être contrôlées par la montre connectée

L’un des avantages de ce système est qu’il permettrait à l’utilisateur de contrôler les lunettes de réalité augmentée sans avoir à utiliser des gestes avec les mains ou des commandes vocales, ce qui pourrait être inconfortable ou peu pratique dans certaines situations. De plus, la montre connectée pourrait offrir une plus grande précision et rapidité que les méthodes alternatives.

Un autre avantage est que la montre connectée pourrait servir de complément aux lunettes de réalité augmentée, élargissant leurs fonctionnalités et possibilités. Par exemple, le dispositif d’entrée portable pourrait afficher des informations supplémentaires sur le contenu affiché sur les lunettes, ou permettre à l’utilisateur d’accéder à d’autres applications ou services.

Il est possible que la prochaine Pixel Watch soit une montre connectée spécialement conçue pour contrôler les lunettes de réalité augmentée de Google, offrant ainsi une expérience utilisateur unique et différenciée. La Pixel Watch pourrait également tirer parti des avantages des lunettes de réalité augmentée, tels que l’affichage d’informations pertinentes dans le champ de vision de l’utilisateur ou la création d’effets visuels.

Il n’est pas clair quand Google lancera ses lunettes de réalité augmentée sur le marché, car le brevet n’est qu’une preuve que l’entreprise explore cette technologie, mais cela ne garantit pas qu’elle se concrétisera en un produit commercial.

De plus, Google a déjà de l’expérience dans le développement de ce type de dispositif, comme les Google Glass, des lunettes intelligentes qui ont été lancées en 2013 et qui étaient axées sur le secteur professionnel. Les Google Glass pourraient être l’antécédent des futures lunettes de réalité augmentée de Google, qui pourraient améliorer leurs performances et s’adresser au grand public.

