Google avertit : la Chine est imbattable en IA et va marquer l’avenir

Le PDG de Google mise sur la supériorité évidente de la Chine

Le PDG de Google en est très certain

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est quelque chose que tout le monde subit. Bien que dans certains domaines, cela encourage l’innovation, dans d’autres domaines, les géants mondiaux essaient d’entraver l’avancement de l’autre en empêchant l’exportation de technologies qui bénéficieraient à toute l’humanité. Dans ce contexte, il existe une course importante pour dominer le marché de l’IA. En réalité, la Chine a déjà porté un coup à l’Amérique là où cela lui faisait le plus mal dans ces domaines par le passé, mais maintenant il semble qu’elle ait de nombreuses chances de dominer ce domaine de connaissance.

Et ce n’est pas que la Chine développe son propre ChatGPT, elle est en train de créer l’infrastructure technologique nécessaire pour le faire sans avoir besoin de la technologie propre des États-Unis.

Chine contre États-Unis pour la domination de l’IA

Dans une déclaration recueillie par le média South China Morning Post, Sundar Pichai a prédit que la technologie de l’intelligence artificielle sera bientôt dominée par la Chine. Cela est dû en grande partie aux efforts du pays asiatique pour obtenir du matériel informatique adapté à cet effet et pour créer ses propres modèles de langage de la même manière que GPT-4.

Le problème est que la guerre commerciale empêche la Chine d’obtenir du matériel puissant pour maintenir la puissance de ses IA. Cela est en grande partie dû au fait que NVIDIA est l’une des entreprises pionnières dans ce domaine et que les États-Unis souhaitent limiter le nombre d’exportations de ce type vers le pays asiatique.

Cependant, la Chine a déjà commencé à créer ses propres GPU en collaborant avec des dizaines de start-ups qui les testeraient d’abord dans le monde du jeu pour voir si elles sont suffisamment efficaces pour cela.

Dans ce contexte, Sundar Pichai, PDG de Google, a soutenu que la Chine allait atteindre la suprématie de l’IA, mais il a également exhorté les organisations existantes à collaborer afin que tout le monde puisse en bénéficier, ce qui semble peu probable.

La taille du travail que la Chine est en train de réaliser en matière d’IA est impressionnante. Ils seront en avant-garde. – Sundar Pichai, PDG de Google.

En résumé :

La Chine développe depuis un certain temps sa propre IA au milieu d’une guerre des puces qui pourrait l’écarter.

Les États-Unis veulent restreindre l’accès de la Chine à la technologie pour remporter la guerre de l’IA et empêcher le pays asiatique de prendre l’avantage sur les États-Unis.

Sundar Pichai, le PDG de Google, a rendu son verdict : la Chine sera le pays qui dirigera les efforts en matière d’intelligence artificielle.

Face à une Amérique jalouse des avancées de la Chine et désireuse de la freiner à tout prix, Pichai a un point de vue différent : l’avenir doit être basé sur la coopération.

Malgré le fait que Sundar Pichai semble décidé à appeler à une coopération entre les deux États, il est clair que les États-Unis ont un autre objectif en tête : atteindre la supériorité et empêcher la Chine de rivaliser avec eux. Bien que la Chine ait initialement été disposée à établir une certaine coopération, il est évident qu’elle est tout aussi intéressée à nuire économiquement aux États-Unis, de sorte que la situation n’est pas aussi amicale que ne le souhaiterait le PDG de Google.

Dans le cadre d’une des guerres commerciales les plus féroces que le monde ait connues, il est clair que l’IA sera un champ de bataille supplémentaire sur lequel les guerres du futur se livreront.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :