La conception du Galaxy A35 a fuité : voici le prochain best-seller économique de Samsung

Le design du futur téléphone de la marque coréenne a fuité.

Voici à quoi ressemblera le nouveau Samsung Galaxy A35

Le nouveau Samsung A35 est l’un des smartphones de milieu de gamme les plus attendus. Son design a enfin été révélé, se dévoilant comme un modèle similaire à ses prédécesseurs mais intégrant des améliorations qui lui donneront une touche plus moderne, avec des bords arrondis, un écran plat de 6,6 pouces et un trou pour la caméra frontale. Voici tout ce que nous savons à son sujet.

La gamme de milieu de gamme se met à jour

Les premiers rendus révèlent que ses dimensions seront de 161,1 x 77,9 x 8,2 millimètres. Le côté a une légère protubérance près des boutons d’alimentation et de volume. L’un des points forts est le trou dans l’écran pour la caméra, situé au centre supérieur de celui-ci, ce qui constitue l’un des plus grands changements de design par rapport au A34, un terminal que nous avons déjà examiné.

Il intègrera un écran Super AMOLED de 6,6 pouces. Il pourrait peut-être prendre en charge une résolution Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il est possible qu’il intègre également un capteur d’empreintes digitales à l’écran, car le rendu ne montre pas de capteur d’empreintes digitales latéral.

Il est vrai que la plupart des caractéristiques techniques sont inconnues, mais il y a de fortes chances qu’il soit équipé du processeur Exynos 1480 avec un GPU basé sur l’AMD RDNA2 8. Son système d’exploitation serait Android 14 basé sur ONE UI 6. La batterie sera de 5 000 mAh, avec une charge de 25W.

En ce qui concerne l’appareil photo, les fuites affirment qu’il comprendra un appareil photo principal de 50 MP et un appareil photo secondaire de 13 MP pour les selfies. Son objectif macro serait de 5 MP et son objectif grand angle de 8 MP. Le Samsung A35 pourra enregistrer des vidéos en 4K.

Il sera probablement lancé en mars 2024. Samsung n’a pas encore dévoilé la plupart des caractéristiques du terminal, mais son prix et sa date de sortie n’ont pas été révélés. Son prédécesseur, le A34, a été lancé le 24 mars pour un prix d’environ 400 euros, donc la date devrait être similaire. Cela coïnciderait avec celle des A55.

Alors que les deux smartphones de milieu de gamme partageront probablement un design similaire et plusieurs caractéristiques techniques, comme leur écran Super AMOLED de 120 Hz, le processeur sera différent, tout comme l’appareil photo. Le rendu du A35 a été publié par My Smart Price.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :