Grâce à Apple, cela ne vous importe pas que HyperOS vous permette d’installer WhatsApp sur votre Xiaomi ou non

États-Unis, Chine et le reste du monde. Trois ‘territoires’ qui en théorie devraient se comporter de la même manière, mais ce n’est pas le cas. Chacun a ses propres règles et bien qu’ils partagent certains aspects, ils diffèrent complètement sur d’autres. Par exemple, en ce qui concerne l’utilisation de WhatsApp. L’application de messagerie préférée de la moitié de la planète est très peu utilisée aux États-Unis et est même interdite en Chine. Ce qui affecte directement les utilisateurs de Xiaomi.

Ce n’est pas vraiment un problème là-bas, bien sûr. Si aux États-Unis, ce qui triomphe c’est iMessage d’Apple et les SMs, en Chine c’est WeChat qui règne. Mais il reste le reste du monde et c’est là que la création d’HyperOS pourrait vraiment affecter les utilisateurs de Xiaomi. Parce que, du moins pour le moment, WhatsApp n’est pas pris en charge dans HyperOS, ce qui signifie que nous pourrions nous retrouver sans l’application lorsque nos téléphones se mettront à jour. Bien qu’Apple vient de faire un mouvement qui pourrait ne pas nous importer si WhatsApp meurt dans un avenir proche ou non.

Google le voulait mais pas Apple, maintenant WhatsApp peut avoir un problème





On ne peut pas nier que Google a essayé d’entrer dans le monde de la messagerie mobile par tous les moyens possibles. On ne peut pas non plus nier qu’il n’y est pas parvenu. Le plus proche qu’il ait été de réussir était avec Hangouts, qui a inexplicablement fini par être remplacé par Meet, qui, selon de nombreux utilisateurs, n’est pas une alternative viable aux services tels que WhatsApp ou Telegram. Mais maintenant, il semble que cela pourrait être différent.

La société s’efforce depuis un certain temps de faire de la messagerie RCS, prise en charge par son application Messages de Google, un standard compétitif pour rivaliser avec WhatsApp, et le support d’Apple sera crucial pour cela. Et une possibilité d’avenir pour les utilisateurs de Xiaomi avec HyperOS, même pour les utilisateurs actuels de téléphones avec MIUI.

Apple a confirmé qu’il prendra en charge les messages RCS dans iMessage en 2024, et c’était le principal obstacle à la normalisation d’un service, celui des ‘SMs enrichis’, qui pourrait désormais rivaliser directement avec WhatsApp. Et cela signifie beaucoup dans un marché où WhatsApp est depuis longtemps pratiquement la première et unique option pour des millions d’utilisateurs.

Alors si Google réussit avec le support d’Apple, et que les RCS s’imposent à l’échelle mondiale, les utilisateurs de Xiaomi se soucieront peu de savoir si WhatsApp finit par disparaître ou non. La réalité est qu’avec l’état actuel de développement des versions bêta d’HyperOS, WhatsApp n’est pas pris en charge. Il est également vrai que les versions bêta sont basées en Chine et que tout change de l’autre côté de la Grande Muraille. Mais si la situation reste telle qu’elle est avec l’internationalisation d’HyperOS, les utilisateurs de Xiaomi pourraient ne pas se soucier autant de ne pas avoir WhatsApp.

Si Xiaomi se retrouve sans WhatsApp, Apple fera des RCS l’alternative parfaite

Il ne fait aucun doute que la situation de la messagerie mobile peut changer considérablement en 2024. Ce sera l’année où Apple adoptera les RCS, l’année où Google recevra le support définitif de son plus grand rival, de l’entreprise avec laquelle il partage le reste du marché mobile. Ainsi, les utilisateurs de Xiaomi pourront envoyer et recevoir des messages RCS depuis leurs appareils. Des messages gratuits, compatibles avec tous les mobiles en circulation. Qui a besoin de WhatsApp avec ce service disponible ? Peut-être personne. Nous verrons ce qui se passe car WhatsApp pourrait être trop gros pour sombrer. Ou peut-être pas.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :