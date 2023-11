Le prototype de l’Apple Watch le plus ancien à ce jour est révélé.

Des images d’un prototype de l’Apple Watch de l’année 2013 ont été dévoilées.

Il s’agit d’un prototype de l’Apple Watch datant de 2013

La première Apple Watch a été lancée en 2015. Cependant, Apple travaillait dessus bien avant. Et cela est attesté par un prototype qui a été dévoilé par le célèbre collectionneur Giulio Zompetti (via 9to5mac), qui a partagé des images du prototype de l’Apple Watch le plus ancien que nous ayons vu à ce jour. Plus précisément, datant du mois de décembre 2013.

Un prototype de l’Apple Watch de 2013

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un prototype du premier modèle d’Apple Watch. En 2021, le même collectionneur avait également partagé des photos d’un autre prototype, qui serait de 2014, tandis que les photos récemment partagées seraient d’un prototype qu’Apple a eu en décembre 2013.

Selon le collectionneur, ce prototype de l’Apple Watch exécute une version du système d’exploitation connu sous le nom de SwitchBoard, basée sur une version d’iOS 8 destinée à l’iPod touch. SwitchBoard, pour ceux qui ne le savent pas, est un lanceur interne d’Apple utilisé pour tester les fonctionnalités matérielles. SwitchBoard permet de vérifier que des composants tels que la caméra fonctionnent.

À l’arrière de ce prototype d’Apple Watch avec un boîtier en acier inoxydable, nous pouvons observer trois capteurs de fréquence cardiaque. Il comporte également des marques laser génériques au lieu du numéro de modèle. Comme nous pouvons le voir également, la Couronne Digitale est légèrement différente de celle de l’Apple Watch d’origine, qui est récemment devenue un produit vintage.

Une particularité de ce prototype est qu’il dispose d’un chargeur différent de la version finale. Bien qu’il soit très similaire au chargeur actuel de l’Apple Watch, le collectionneur a déclaré qu’il ne peut pas charger les Apple Watch actuelles. Il est toujours intéressant de voir ce genre de choses, surtout pour les plus grands fans de la compagnie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :