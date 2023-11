Première image officielle du remake de Nosferatu

Il a fallu 100 ans.

Nosferatu en 1922

Nosferatu reviendra à la vie 100 ans plus tard. Le vampire original sortira de l’obscurité probablement en 2024 après avoir été en hibernation depuis 1922 grâce au studio de cinéma indépendant Focus Features, qui prépare également Lisa Frankenstein, une comédie d’amour terrifiante qui sortira l’année prochaine, et au réalisateur acclamé Robert Eggers (The Lighthouse).

Avec un casting comprenant des noms aussi imposants que Aaron Taylor-Johnson, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, qui incarnera également Lex Luthor dans Superman: Legacy, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, l’incroyable Willem Dafoe, Simon McBurney ou Ralph Ineson, Nosferatu a enfin dévoilé sa première image officielle, où nous pouvons voir une Ellen Hunter (interprétée par la fille de Johnny Depp) terrifiée devant les griffes d’un monstre qui ne cesse de la poursuivre, car apparemment, cette adaptation se concentrera davantage sur la vision des victimes que sur celle du vampire.

Le Nosferatu original

Nosferatu est un film d’horreur muet allemand sorti en 1922 et réalisé par F.W. Murnau. Considéré comme une des œuvres les plus influentes dans le genre du cinéma de vampires, ce film est une adaptation non officielle du roman de Bram Stoker, Dracula. L’intrigue suit l’histoire du Comte Orlok, un vampire voyageant de Transylvanie en Allemagne, apportant la terreur et la mort alors qu’il poursuit sa prochaine victime, Ellen, et déchaîne le chaos dans la ville de Wisborg. Nosferatu est célèbre pour son atmosphère troublante, son utilisation de la cinématographie expressionniste et l’interprétation emblématique de Max Schreck en tant que Comte Orlok, ce qui en a fait un classique du cinéma d’horreur et une étape importante dans l’histoire du cinéma en général.

Malgré sa production il y a près d’un siècle, le film reste admiré pour sa capacité à générer une aura de terreur et ses innovations techniques pour l’époque. La représentation de Schreck en tant que vampire, avec son apparence effrayante et sombre, est devenue une image emblématique du genre, influençant les générations ultérieures de films de vampires et consolidant l’importance culturelle de Nosferatu dans l’histoire du cinéma.

