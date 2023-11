Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android 14 déjà disponible au téléchargement

Mettez à jour votre téléphone Samsung vers Android 14 avec One UI 6 en vérifiant s’il fait partie de cette liste

Les téléphones Samsung avec la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6 déjà disponibles dans une liste : vérifiez si votre téléphone peut déjà être mis à jour.

Samsung a commencé à déployer la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6 sur ses différents appareils. Le changement de version du système d’exploitation apporte une énorme quantité de nouveautés destinées à améliorer l’expérience des utilisateurs, bien que le passage à Android 14 soit assuré pour une grande partie du catalogue de Samsung.

L’entreprise déploie la mise à jour vers Android 14 progressivement, ce qui fait que les utilisateurs ne sont pas conscients que leur appareil dispose déjà de One UI 6. Pour éviter cette incertitude, nous avons décidé de dresser cette liste de tous les téléphones Samsung avec la mise à jour vers Android 14 déjà disponible en téléchargement.

Liste complète des téléphones Samsung avec la mise à jour vers Android 14 déjà disponible en téléchargement

Le passage à Android 14 sur les appareils Samsung arrive avec One UI 6. Cette grande mise à jour du système d’exploitation de Google a été développée au cours des derniers mois, en réalité, Samsung a lancé plusieurs versions bêta de One UI 6 avant de développer la version stable qui est déjà disponible pour tous les appareils faisant partie de cette liste:

Voici tous les appareils Samsung avec Android 14 disponible en téléchargement, bien que la liste s’étendra dans les semaines à venir. Cependant, Samsung effectue des mises à jour régionales, ce qui signifie que dans votre région, la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6 peut ne pas être encore disponible.

La manière la plus rapide et la plus simple de vérifier si Android 14 avec One UI 6 est disponible sur votre appareil est de vous rendre dans la section des paramètres, des mises à jour et d’attendre qu’il indique s’il y a une mise à jour disponible, ou au contraire, s’il n’y a aucune version à installer.

