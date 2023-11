Apple partage sa traditionnelle vidéo de Noël qui a été filmée avec un iPhone

Apple partage sa publicité de Noël en soulignant qu’elle a été entièrement filmée avec un iPhone 15 Pro Max et éditée avec un MacBook Air.

Fuzzy Feelings est la nouvelle vidéo de Noël d’Apple

Comme c’est habituel à cette époque de l’année, Apple a partagé sa traditionnelle vidéo de Noël. Intitulée « Fuzzy Feelings », elle met en avant le pouvoir de la créativité et de la compréhension humaine. Un court métrage qui a été entièrement filmé avec un iPhone 15 Pro Max. C’est quelque chose auquel la société nous a habitués, car son événement précédent, Scary Fast, l’était aussi.

Le protagoniste de cette histoire de Noël partagée par Apple est une animatrice qui profite de ses temps libres pour créer une vidéo sur le thème de Noël. Le protagoniste de son animation est son patron, une personne grincheuse qui lui confie du travail de dernière minute ou qui la réprimande constamment pour sa ponctualité au travail. Dans sa création, on voit son patron dans des situations inconfortables telles que se retrouver couvert de neige ou tomber dans une rivière.

Cependant, tout bascule de 180 degrés et l’animatrice décide de changer le contenu de la vidéo qu’elle est en train de créer. Pourquoi ? Parce que son patron décide d’offrir des cadeaux faits main à ses employés, ce qui fait ressortir son côté plus aimable envers ses employés. L’animatrice décide de montrer cette nouvelle perspective dans la vidéo, afin qu’il paraisse plus aimable et agréable. Quelque chose qui se traduira dans la vie réelle.

Ce que la société a voulu souligner avec cette vidéo de Noël de la pomme croquée, c’est que la créativité peut changer notre façon de voir le monde qui nous entoure. Apple souligne également que tout ce dont on a besoin pour cela, c’est d’une nouvelle perspective.

Cette nouvelle publicité a été entièrement filmée avec un iPhone 15 Pro Max, démontrant ainsi les capacités de cet appareil qui est le meilleur sur le marché pour filmer des vidéos. La publicité de Noël a été éditée grâce à un MacBook Air, ce qui met en valeur l’écosystème Apple.

