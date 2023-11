La communauté de Xiaomi en Chine affirme avoir déverrouillé le bootloader de HyperOS contre la volonté de Xiaomi : quels sont les risques impliqués?

Malgré les restrictions imposées par Xiaomi dans son nouveau système d’exploitation HyperOS, il semble que la communauté de la marque ait fait fi de celles-ci et ait réussi à déverrouiller le bootloader de HyperOS, comme l’ont publié certains utilisateurs de la marque sur les réseaux sociaux.

Cela, malgré le fait que cela représente une importante limitation et une grande étape pour de nombreux utilisateurs, comporte plusieurs risques à prendre en compte lors de ce processus. Le principal avantage sera que nous pourrons installer des ROM tierces ou même obtenir un accès root au système d’exploitation, mais ce sont des éléments que de nombreux utilisateurs ne jugeront pas intéressants compte tenu des limitations récemment imposées par Xiaomi.

Plus d’inconvénients que d’avantages lors du déverrouillage du bootloader sur HyperOS

La première chose que vous devez savoir dans toute cette histoire est que, comme beaucoup le savent déjà, déverrouiller le bootloader sur HyperOS est beaucoup plus compliqué que ce que nous avons historiquement vu sur MIUI, mais en plus de cela, cela signifie que nous ne pourrons plus recevoir de mises à jour.





C’est la principale limitation que Xiaomi a confirmée il y a quelques jours à peine, donc vous devez être très conscient que réaliser ce processus comporte un énorme désavantage lors de l’utilisation de votre téléphone. En réalité, non seulement les limitations de la marque se sont accru dans ce sens, mais même la communauté de Xiaomi a beaucoup augmenté les exigences pour effectuer ce déverrouillage.

Pour vous donner une idée des exigences que nous devrons remplir, voici quelques-unes d’entre elles :

Nous devons avoir au moins un niveau cinq dans les forums de Xiaomi

Nous devons participer activement aux forums pour résoudre les problèmes des autres utilisateurs

Seulement trois appareils peuvent être déverrouillés par an

Xiaomi devra vérifier notre identité et l’approuver préalablement

L’utilisatrice qui a confirmé que la méthode que nous utilisions historiquement sur MIUI fonctionne également pour HyperOS a utilisé un Xiaomi 14 pour cela, mais elle affirme que c’est compatible avec n’importe quel appareil intégrant ce système d’exploitation, bien que la période d’attente pour le faire soit de jusqu’à sept jours.

Néanmoins, la morale de toute cette histoire est que cela ne vaudra pas du tout la peine de réaliser ce processus compte tenu des désavantages qu’il comporte, et c’est quelque chose que Xiaomi a bien réussi à conclure avec le lancement de ce système d’exploitation. Nous verrons comment ce sujet évolue à l’avenir, mais il est clair que les ROM tierces seront beaucoup moins courantes à partir de maintenant.

Plus d’informations | Xataka Android



