Redmi célèbre ses premiers 10 ans de vie avec plus de 10 milliards de téléphones vendus

Le Redmi 1 était le premier téléphone de sa famille: maintenant Redmi célèbre son dixième anniversaire avec plus de 10 milliards d’appareils vendus

Redmi a vendu plus de 10 milliards de téléphones mobiles: nous examinons l’histoire depuis le Redmi 1.

Après 10 ans de combats dans le secteur de la téléphonie, Redmi célèbre son dixième anniversaire avec plus de 10 milliards de téléphones mobiles vendus. Le chiffre est énorme et montre clairement que le public a fait confiance à la famille qui a commencé avec le Redmi 1 en 2013. Comment ont-ils réussi ce succès de vente?

La stratégie de Xiaomi était basée sur offrir les meilleures prestations au prix le plus bas. Même si cela peut sembler une manière simple de se faire une place dans le secteur de la téléphonie mobile, la réalité est que ce n’est pas le cas et avoir des marges minimales a obligé l’entreprise à avoir le four toujours en marche.

Plus de 10 milliards de téléphones mobiles vendus marquent les 10 premières années de Redmi

L’histoire de Redmi commence le 31 juillet 2013 avec le lancement du Redmi 1. Compte tenu des dates, le dixième anniversaire de la famille d’appareils aurait dû être célébré le même jour cette année.

Lu Weibing a décidé d’attendre que la famille Redmi dépasse les 10 milliards d’unités vendues, donnant ainsi une signification plus importante à la célébration. Le Redmi 1 était un téléphone modeste mais fonctionnel et à un prix très abordable: 799 yuans ou 101 euros au taux de change actuel.

Le prix du Redmi 1 était imbattable, à l’intérieur de l’appareil se trouvait un processeur MediaTek de 1,5 GHz avec 1 Go de RAM LPDDR2 et 4 Go de stockage interne extensible jusqu’à 32 Go via microSD. Ces spécifications étaient capables de tout en 2013.

En plus d’un intérieur plus que solvable, l’écran de 4,7 pouces avec une résolution HD permettait aux utilisateurs de visualiser n’importe quelle application avec un détail surprenant. Il est étrange de penser qu’en 2023, il existe des téléphones avec des diagonales plus grandes et qui gardent la résolution HD, même s’ils l’appellent HD+.

Il est clair que le Redmi 1 a été la première pierre de ces 10 années de parcours , il ne reste plus qu’à vérifier ce que Redmi a prévu pour les années à venir et la réponse est peut-être déjà parmi nous sous le nom de Redmi Note 13.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :