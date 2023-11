Edition Mini Metal Keychron M3: la souris gaming ultralégère construite en métal ne pesant que 64 grammes

Le Keychron M3 Mini Metal Edition est fabriqué en alliage de magnésium, est équipé d’un capteur PixArt 3395 offrant une plage de sensibilité de 100 à 26000 DPI et est doté d’une batterie offrant jusqu’à 135 heures d’autonomie.

Le Keychron M3 Mini Metal Edition, la nouvelle souris de jeu haut de gamme de la marque

Keychron est un fabricant d’accessoires pour PC qui se distingue par son vaste catalogue de claviers mécaniques pour les joueurs offrant un excellent rapport qualité-prix et vient de lancer sur le marché une nouvelle souris haut de gamme qui promet de satisfaire les attentes des joueurs les plus exigeants.

Nous parlons du Keychron M3 Mini Metal Edition, une souris de jeu ultralégère en métal qui ne pèse que 64 grammes et qui peut être à vous pour moins de 100 dollars.

Keychron M3 Mini Metal Edition, toutes les informations

Évidemment, la première chose qui ressort du Keychron M3 Mini Metal Edition est sa construction et son design, car cette souris de jeu est fabriquée en alliage de magnésium et possède des trous sur son boîtier qui lui confèrent une apparence très élégante et futuriste.

Un des points forts du Keychron M3 Mini Metal Edition est qu’il ne pèse que 64 grammes malgré sa fabrication en métal, ce qui en réalité une souris idéale pour jouer à tous types de jeux sans vous faire mal au poignet.

En ce qui concerne ses boutons, le Keychron M3 Mini Metal Edition utilise des micro-interrupteurs Huano 80M, qui offrent un clic satisfaisant et une durabilité accrue, et il est doté de boutons dédiés vous permettant de changer la fréquence d’échantillonnage et la sensibilité DPI à la volée.

En ce qui concerne ses spécifications techniques, il faut souligner que le Keychron M3 Mini Metal Edition dispose d’un capteur PixArt 3395 qui offre une plage de sensibilité DPI assez large, de 100 à 26000, et vous offre un taux d’échantillonnage de 4000 Hz en mode sans fil 2,4G, ce qui garantit un mouvement fluide du curseur avec une très bonne réactivité.

De plus, au niveau de la connectivité, la nouvelle souris sans fil de Keychron propose trois modes différents : Bluetooth 5.1, USB-C avec câble et 2,4G. Pour utiliser ce dernier mode, vous devrez utiliser le récepteur sans fil 4K inclus dans la boîte.

Enfin, en ce qui concerne son autonomie, le Keychron M3 Mini Metal Edition est équipé d’ une batterie de 600 mAh qui promet jusqu’à 135 heures d’utilisation continue sans passer par le chargeur.

Keychron M3 Mini Metal Edition : disponibilité et prix

Le Keychron M3 Mini Metal Edition est désormais disponible à l’achat en noir uniquement sur la boutique officielle du fabricant pour un prix de 99 dollars, soit environ 90 euros au taux de change actuel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :