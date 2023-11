Attention au SIM Swapping : plus de 110 000 euros volés grâce à la duplication des cartes SIM.

Nous vous expliquerons comment prévenir le SIM Swapping, la duplication frauduleuse des cartes SIM.

Avec votre carte SIM, les criminels peuvent obtenir vos informations bancaires

La duplication frauduleuse des cartes SIM, également connue sous le nom de ‘SIM Swapping’, est un type d’escroquerie très dangereux car il peut affecter n’importe qui et est difficile à détecter. Récemment, la Guardia Civil a arrêté une organisation criminelle présumée responsable du vol de plus de 110 000 euros grâce à cette méthode. C’est pourquoi nous vous expliquerons ce qui s’est passé, comment cette escroquerie est commise et comment l’éviter.

Vol de plus de 110 000 euros

L’intervention conjointe de la Guardia Civil et de la Police Nationale a permis de démanteler un gang criminel qui commettait des escroqueries via du phishing et du SIM Swapping. 36 personnes ont été arrêtées et elles sont accusées d’avoir volé plus de 110 000 euros à 15 personnes dans les provinces de Valence et d’Alicante.

Les criminels obtenaient des informations bancaires des victimes grâce au SIM Swapping. Tout d’abord, ils les contactaient en se faisant passer pour des organisations, par téléphone, afin d’obtenir leurs données. Une fois en leur possession, ils obtenaient des duplicatas de leurs cartes SIM. En contrôlant les lignes mobiles de leurs victimes, ils pouvaient accéder à leurs applications bancaires et effectuer des opérations frauduleuses, confirmées par SMs.

Qu’est-ce que le SIM Swapping et comment vous défendre contre cela ?

Le SIM Swapping consiste à doubler la carte SIM de la ligne mobile des victimes. Tout d’abord, les données sont obtenues, puis la duplication est effectuée. Une fois en possession d’une duplication, ils ont un accès total aux SMs, aux appels et à d’autres données des personnes impactées. Cette escroquerie est utilisée pour prendre le contrôle des applications bancaires des victimes et autoriser des opérations via des codes de confirmation envoyés par SMs par la banque. La duplication peut également être effectuée à l’aide de la carte SIM d’origine, c’est pourquoi il est recommandé de la détruire.

En cas de suspicion, la première chose à faire est de contacter votre opérateur pour vérifier si une duplication de carte a été réalisée. En cas de réponse positive, signalez-le. Nous vous conseillons également de vérifier vos comptes bancaires ou vos connexions afin d’évaluer si des mouvements suspects ont été effectués. En dehors de cela, il existe des méthodes pour vous défendre en cas d’accès à votre SIM par des criminels.

Si vous n’êtes pas sûr, il existe certains signes qui peuvent révéler que vous êtes victime de SIM Swapping :

Les SMs disparaissent tout seuls

Des SMs sont envoyés depuis votre ligne sans votre consentement

La couverture est souvent défaillante

Vous ne recevez pas de codes de vérification par SMs

Vous recevez des codes de vérification par SMs que vous n’avez pas demandés

Vous ne pouvez pas accéder à votre compte via l’application bancaire

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :