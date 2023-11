iPad Pro 2024: fuites complètes de ses spécifications potentielles

De nouvelles spécifications des iPad Pro que Apple lancera en 2024 sont partagées.

De nouveaux détails sur les prochains iPad Pro ont été révélés

Alors qu’il reste encore quelques mois avant qu’Apple ne présente les nouveaux iPad Pro, nous en apprenons peu à peu davantage sur eux. On s’attend à ce qu’ils soient une grande innovation avec des nouveautés intéressantes telles que des écrans OLED de plus grande taille, un nouveau processeur M3 et un clavier Magic Keyboard redessiné. Récemment, plus d’informations ont été révélées.

Il faut prendre certaines des informations partagées avec des pincettes, car Mark Gurman lui-même a été catégorique quant à leur véracité, mais elles ne proviennent pas d’un compte douteux ou peu fiable, elles ont été partagées par Majin Bu, un leaker qui a partagé de bonnes informations dans le passé, comme le nom des nouveaux étuis FineWoven qui remplacent les étuis en cuir.

iPad Pro 2024 : écrans OLED, trois modèles, processeur M3 et… Dynamic Island

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ces détails ont été partagés par Majin Bu sur son compte personnel de X (anciennement connu sous le nom de Twitter). Bien que certains détails semblent étranges, il a partagé des informations que nous ne connaissions pas encore, comme la possibilité que les prochains iPad Pro soient dotés de la Dynamic Island.

Voici les caractéristiques des prochains iPad Pro, selon Majin Bu :

Trois nouveaux modèles : nouveau design avec des bordures réduites et des écrans de 11, 12,9 et 14,1 pouces. Les deux premiers seraient équipés d’écrans OLED, tandis que le troisième serait équipé de miniLED. Luminosité jusqu’à 3000 nits. Processeur M3 dans tous les modèles, la RAM variera. Nouveaux accessoires : nouveau stylet Apple Pencil de troisième génération avec des embouts magnétiques interchangeables et un nouveau clavier Magic Keyboard en aluminium avec deux ports USB-C. MagSafe à la place du Smart Connector. Dynamic Island via un logiciel.

Certains des points mentionnés ci-dessus correspondent à ce que Mark Gurman avait déjà rapporté par le passé, mais d’autres sont totalement nouveaux et un peu improbables. Un exemple clair est l’arrivée d’une troisième taille dans la gamme. On s’attend à ce que cela se produise avec la gamme Air en ajoutant un modèle de 12,9 pouces, mais l’arrivée d’un nouvel iPad Pro de 14 pouces n’avait pas encore été rapportée jusqu’à présent.

D’autre part, l’arrivée de la Dynamic Island sur l’iPad Pro est également un peu douteuse. Récemment, nous avons appris qu’Apple la testait sur d’autres appareils pour qu’elle cesse d’être exclusive à l’iPhone. Et qu’elle soit confirmée peu de temps après pour les iPad l’année prochaine est un peu étrange. Comme nous l’avons dit, Mark Gurman lui-même doute de cela et l’a exprimé dans les commentaires du post en question. Mais ce ne sont finalement que des rumeurs qui peuvent s’avérer vraies ou non.

Quoi qu’il en soit, Apple aurait de grands projets pour la gamme iPad en 2024 après une année entière de silence en ce qui concerne les lancements. Nous attendons de nouveaux iPad Air (avec le processeur M2 et un nouveau modèle de 12,9 pouces), un nouvel iPad mini (avec un nouveau processeur et peu d’autres changements) et un nouvel iPad 11 (avec un nouveau processeur et peu d’autres changements) pour mars, tandis que les iPad Pro seraient prévus pour la deuxième moitié de l’année.



