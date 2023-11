Stability AI lance Stable Video Diffusion, son premier modèle d’IA pour générer des vidéos

Il est vrai que la création de vidéos par l’IA est absolument stupéfiante.

Stable Diffusion est la solution open source pour l’IA générative d’image… et maintenant de vidéo

Le GPT-4 est généralement le modèle de langage qui attire le plus notre attention et qui fait les gros titres. Cependant, il existe une IA plus méconnue et silencieuse capable de créer des images, du son et maintenant des vidéos. Il s’agit de Stable Diffusion, une IA capable d’accomplir des choses qui, il y a deux ans, nous sembleraient toutes sorties de la science-fiction la plus poussée.

Cependant, elle est maintenant arrivée, et en plus, elle l’a fait avec une capacité de traitement étonnante et assez aboutie. Bien sûr, elle présente encore toute une série de problèmes inévitables en raison du manque de perfectionnement de ses systèmes. Néanmoins, cela reste intéressant car il s’agit de projets en code source libre.

Stable Video Diffusion arrive pour tout bouleverser

Stable Diffusion est un projet open source dont la mission consiste à emmener l’IA sur un chemin que les entreprises au code propriétaire ne peuvent pas suivre. Il a maintenant surpris en lançant Stable Video Diffusion, son modèle de langage capable de créer de puissantes scènes vidéo, comme vous pouvez le voir dans la vidéo intégrée à YouTube que vous avez quelques lignes plus haut. Selon Stability AI, ce nouveau service est capable de nous apporter des vidéos vraiment réalistes.

Il est vrai, comme on peut le constater, qu’il y a encore quelques erreurs. Par exemple, il semble que le mouvement soit généré par le mouvement de la caméra et non par les objets à l’écran. De plus, certains visages sont incapables de faire des gestes réalistes, ce qui est tout à fait compréhensible.

De toute façon, cela marque un chemin très intéressant et jusqu’à présent totalement inédit. Nous avons vu quelques bandes-annonces de films tournées avec de l’IA, mais pour l’instant, celui-ci est le modèle le plus puissant qui existe.

Pour résumer, nous pouvons retenir ce qui suit :

Stable Video Diffusion a été lancé, un système qui nous permet de créer de petites scènes vidéo de manière assez surprenante.

Étant une IA en code open source, elle fonctionne sur notre ordinateur, pas sur un serveur externe.

Elle s’adapte à différents styles, qu’ils soient plus dessin animé ou plus réalistes.

Il faut noter que c’est un système qui est encore à un stade précoce.

Pour cette raison, on peut observer des incohérences dans les mouvements qui suscitent une certaine inquiétude chez le téléspectateur.

De plus, selon Stable Diffusion, nous pouvons nous inscrire sur une liste d’attente pour accéder à une version bêta pour une nouvelle interface texte vers vidéo qui sera disponible sur un site web.

Cela nous permettra d’utiliser ce type de services dans tous les aspects de notre vie, de manière simple et intuitive. Nous ne savons pas si ce modèle sera également en code open source ou si l’application créée cette fois-ci sera en code propriétaire, mais l’inscription est disponible et cela représentera un bond important, car il pourra être appliqué dans de nombreux domaines, comme le monde éducatif.

