La « parole de l’année » du dictionnaire de Cambridge a beaucoup à voir avec l’intelligence artificielle

Le dictionnaire de Cambridge est conscient du changement technologique dû à l’IA et son mot de l’année en est la preuve

L’IA est présente dans tous les domaines sociaux, en étant nommée le mot de l’année dans le dictionnaire de Cambridge.

Le dictionnaire de Cambridge a sélectionné le mot « alucinar » ou « hallucinate » comme mot de l’année 2023. Cette décision a été prise suite à l’annonce du 15 novembre indiquant que ce mot aura une nouvelle acception dans le dictionnaire de Cambridge et qu’il est lié à l’essor que connaît le secteur de l’IA.

En ajoutant cette nouvelle signification au mot « alucinar », cela exprime non seulement un changement social et culturel, mais aussi que le langage est créé par les personnes et change pour s’adapter au cadre temporel dans lequel elles se trouvent. La nouvelle signification de « alucinar » est utilisée depuis un certain temps dans le secteur de l’IA et elle apparaîtra désormais également dans le dictionnaire de Cambridge.

Le dictionnaire de Cambridge a choisi « alucinar » comme mot de l’année et cela a beaucoup à voir avec l’IA

La nouvelle définition qui accompagnera « alucinar » est la suivante : lorsqu’une intelligence artificielle (= un système informatique qui possède certaines des qualités du cerveau humain, comme la capacité de produire du langage de manière semblable à l’humain) hallucine, elle produit des informations fausses.

Cette nouvelle acception est déjà disponible dans le dictionnaire de Cambridge, pouvant être consultée en ligne et témoigne de la rapidité avec laquelle il s’est adapté au changement que connaît le secteur de la technologie.

Bien que les implications de cette définition ne soient pas positives. La réalité est qu’avec le développement de l’IA, cette définition est actuelle et permet de comprendre ce qui se passe dans les différents secteurs de l’intelligence artificielle.

Parmi les cas les plus célèbres, il y a celui d’un cabinet d’avocats aux États-Unis qui a utilisé ChatGPT, ce qui a fini par générer des références à des affaires inexistantes. Cette situation est l’une parmi tant d’autres, mais elle permet de comprendre la raison derrière le choix de « alucinar » comme mot de l’année du dictionnaire de Cambridge.

