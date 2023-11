La version gratuite de ChatGPT est maintenant améliorée : les suggestions vocales sont désormais disponibles pour tous

Les jours sont agités chez OpenAI, l’entreprise responsable de ChatGPT, car la semaine dernière, le conseil d’administration de l’entreprise a décidé de licencier Sam Altman en tant que PDG. Mais après avoir annoncé qu’il rejoindrait Microsoft, on vient d’apprendre qu’Altman redeviendra finalement le PDG d’OpenAI.

Dans le cadre de ces rebondissements, OpenAI a décidé d’améliorer la version gratuite de ChatGPT en rendant les prompts vocaux disponibles pour tous les utilisateurs, la société vient d’annoncer que ChatGPT Voice est maintenant disponible gratuitement.

OpenAI vient de publier un post sur X, le réseau social précédemment connu sous le nom de Twitter, dans lequel elle confirme que ChatGPT Voice, son assistant vocal, est désormais disponible gratuitement pour tout le monde.

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.

