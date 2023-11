Mauvaises nouvelles : si vous possédez l’un de ces 33 téléphones Xiaomi, il est très probable que vous ne puissiez pas mettre à jour vers HyperOS

Comme il ne pouvait en être autrement, toutes les actualités concernant les mises à jour de HyperOS ne seront pas bonnes en provenance de Chine. En effet, vous savez déjà que tous les téléphones Xiaomi ne pourront pas être mis à jour vers ce nouveau système d’exploitation, car beaucoup d’entre eux ne bénéficient même plus du support officiel de la marque.

Récemment, 33 dispositifs de la marque chinoise ont été ajoutés à la liste connue sous le nom d’liste EOS, une liste qui indique quels sont tous les appareils qui ne bénéficient plus du support officiel et qui nous fait penser qu’il est très probable que HyperOS ne soit pas disponible pour l’un d’entre eux, bien qu’il ne faille jamais perdre espoir.

Voici les 33 téléphones Xiaomi qui ne pourront probablement pas être mis à jour vers HyperOS

Une chose que vous devez garder à l’esprit lorsque vous consultez cette liste est que nous ne parlerons que des appareils relativement récents, car les anciens modèles qui n’ont même pas MIUI 14 ne pourront évidemment pas être mis à jour vers HyperOS une fois sa mise en service commencée.

De plus, nous devons dire que même si tous ces appareils figurent dans la liste EOS, il ne faut pas exclure la possibilité que Xiaomi fasse marche arrière et finisse par mettre à jour certains de ces appareils comme il l’a déjà fait par le passé, mais il est très probable que cela ne se produise pas, surtout si l’on considère qu’il s’agit d’un logiciel complètement nouveau et développé à partir de zéro par la marque.

Cela dit, voici la liste des 33 smartphones Xiaomi qui ne pourront probablement pas être mis à jour vers HyperOS, du moins officiellement :

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Redmi Note 10

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30i

Redmi K30 5G

POCO C50

POCO C40

POCO M2 Pro

POCO M2

POCO M3

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO X2

POCO F2 Pro

Source | Xiaomi Security Center

