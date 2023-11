Tim Cook parle de qui sera le prochain CEO d’Apple dans une interview

Tim Cook affirme qu’Apple a déjà des plans pour le succéder en tant que PDG lorsque le moment viendra.

Tim Cook parle dans une interview de qui sera le prochain PDG d’Apple

Tim Cook a récemment parlé dans une interview avec la chanteuse Dua Lipa de sujets intéressants tels que l’avenir d’Apple, la dépendance au smartphone et comment Apple essaie de la combattre avec des fonctionnalités d’iOS, sa routine quotidienne, l’intelligence artificielle, ainsi que qui sera le prochain PDG de la société quand il se retirera.

Actuellement, Tim Cook a 63 ans, ce qui en réalité l’un des PDG les plus âgés occupant un poste de ce type. Bien qu’il n’ait pas l’intention de quitter l’entreprise ou de prendre sa retraite, Cook a déclaré à Dua Lipa qu’il avait un plan de succession pour le mettre en œuvre lorsque ce moment viendrait ou en cas d’imprévu.

Tim Cook sait déjà qui pourrait être le prochain PDG d’Apple

Bien qu’il n’ait pas révélé son identité, l’actuel PDG d’Apple a déclaré qu’il savait déjà qui pourrait être le prochain PDG et qu’il avait un plan de succession. Non seulement pour le mettre en œuvre lorsque le moment de la retraite arrivera, mais aussi au cas où cela serait nécessaire avant ce moment-là. Cook a déclaré que l’on ne sait jamais ce qui peut arriver et que ce genre de mouvements doivent être réfléchis.

En particulier, Tim Cook a déclaré qu’Apple est une entreprise qui croit en travaillant sur des plans de succession, il a donc déjà des plans détaillés sur qui sera le nouveau PDG d’Apple. Il peut toujours arriver quelque chose d’imprévisible et il pourrait, par exemple, avoir un problème inattendu. À cela s’ajoute le fait qu’il espère que cela ne se produira pas.

Le PDG d’Apple, bien qu’il révèle qu’ils ont des plans détaillés de succession, n’a pas révélé le nom du prochain PDG de la société. Cependant, il a souligné que son rôle est de préparer plusieurs personnes à avoir la capacité de réussir et qu’elles seront issues de Apple. Son rôle est de choisir et celui du conseil d’administration de décider.

Lors de l’interview, il a également abordé des aspects de l’intelligence artificielle, qui fait déjà partie des fonctionnalités d’iOS, de l’engagement d’Apple à être neutre en carbone, ainsi que de la manière dont l’iPhone combat l’addiction au smartphone avec des fonctionnalités telles que Temps d’utilisation et sa fonction qui nous permet de savoir combien de notifications nous recevons chaque jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :