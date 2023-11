Il semble que le feuilleton de l’année touche à sa fin : Sam Altman redeviendra PDG d’OpenAI moins d’une semaine après avoir été destitué par le conseil d’administration de l’entreprise et avoir annoncé son recrutement par Microsoft. Après la pression exercée par une grande partie des employés de l’entreprise, il a finalement été décidé de réintégrer Altman, comme l’a annoncé le compte officiel X d’OpenAI.

Pour le moment, le retour d’Altman est un processus en cours et OpenAI explique que les détails sont encore en cours de finalisation. De son côté, Altman affirme être reconnaissant d’être de retour dans l’entreprise.

En plus du retour d’Altman, OpenAI va subir une série de changements structurels importants. Le conseil d’administration de l’entreprise sera désormais composé de Bret Taylor, Larry Summers et Adam D’Angelo, ce dernier étant le seul à rester au conseil. De plus, Altman assure qu’ils continueront de bénéficier du support de Microsoft en général, et de son PDG, Satya Nadella, en particulier.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D’Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) Novembre 22, 2023