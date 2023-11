Les Samsung Galaxy S20 reçoivent une importante mise à jour de sécurité en Europe.

La mise à jour de sécurité de novembre est déjà en train d’arriver sur les Samsung Galaxy S20 en Europe avec la version du firmware G98xBXXSIHWJD.

Toute la famille Samsung Galaxy S20 est mise à jour avec le patch de sécurité de novembre 2023

Alors que nous sommes déjà bien engagés dans le dernier tiers du mois, Samsung continue de mettre à jour les meilleurs terminaux de son portefeuille, à la fois les plus récents et ceux qui sont sur le marché depuis 2 ou 3 ans, avec le dernier patch de sécurité Android, correspondant au mois de novembre 2023.

Ainsi, après avoir lancé la mise à jour Android de novembre sur les Samsung Galaxy S20 FE 4G en Amérique latine, la société coréenne a maintenant commencé à la déployer sur les trois autres terminaux de la série Galaxy S20, les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, en Europe.

Les Samsung Galaxy S20 reçoivent la mise à jour Android de novembre 2023

Comme nous le confirme le média SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre 2023 sur les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra en Suisse et l’on s’attend à ce qu’elle soit étendue aux modèles des autres pays européens au cours des prochains jours.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur les Galaxy S20 d’Europe avec la version du firmware G98xBXXSIHWJD et apporte, comme il se doit, le patch de sécurité de novembre 2023 résolvant plus de 65 vulnérabilités liées à la vie privée et à la sécurité, corrigeant quelques erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur, One UI, et améliorant les performances et la stabilité des trois appareils.

La série Samsung Galaxy S20 est sortie sur le marché en 2020 avec Android 10 à bord, à la fin de cette même année, elle a reçu Android 11, un an plus tard elle a été mise à jour vers Android 12 et à la fin de 2022, elle a reçu Android 13 avec One UI 5, qui sera finalement sa dernière mise à jour du système d’exploitation, car elle n’est pas éligible pour recevoir Android 14 avec One UI 6.

Si vous possédez l’un de ces trois Samsung Galaxy S20 et que vous voulez vérifier si cette mise à jour de sécurité est déjà disponible, il vous suffit de vous rendre dans le panneau des Paramètres de votre terminal et d’accéder à la section Mise à jour du logiciel.

Une fois disponible, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone Galaxy avec le dernier patch de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :