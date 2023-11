Cette tablette bestiale de Samsung n’avait jamais été aussi pas cher : Snapdragon 8 Gen 2, 256 Go et 8 400 mAh

Le Black Friday vous permet d’économiser 220 euros sur l’achat de cette tablette Samsung que vous pouvez utiliser pour jouer, regarder des séries, étudier ou travailler.

L’écran est l’un des points forts de cette tablette Samsung avec 220 euros de réduction.

Le Black Friday 2023 nous offre de véritables bonnes affaires à ne pas manquer si vous devez renouveler votre téléphone portable, vos écouteurs sans fil ou votre tablette. Nous nous concentrons sur le dernier exemple pour vous parler de l’offre de la Samsung Galaxy Tab S9, l’une des meilleures tablettes Android du marché. Sa version avec connectivité WiFi et 256 Go coûte 1 019 euros, mais vous pouvez l’acheter sur Amazon pour seulement 799 euros.

Pour obtenir cette puissante tablette Samsung à ce prix, il vous suffit de utiliser le coupon de réduction de 100 euros disponible dans le store. De cette façon, vous économiserez un total de 220 euros et vous obtiendrez le Galaxy Tab S9 à son prix le plus bas de tous les temps. Nous avons analysé le marché et découvert qu’aucun autre store ne propose le même prix qu’Amazon. Cette tablette Samsung coûte 899 euros chez MediaMarkt, Ebay et la boutique en ligne Samsung.

La Samsung Galaxy Tab S9 est une tablette qui vous offrira l’une des meilleures expériences du marché. Elle est extrêmement puissante grâce au Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dispose d’un écran AMOLED qui séduit par sa qualité et d’une grande batterie de 8 400 mAh. De plus, elle est garantie de recevoir des mises à jour pendant 5 ans. Si vous souhaitez découvrir d’autres bonnes affaires comme celle-ci, suivez en direct les meilleures offres d’Amazon pour le Black Friday.

Samsung Galaxy Tab S9

Achetez la Samsung Galaxy Tab S9 avec une réduction de 220 euros

La fiche technique de la Samsung Galaxy Tab S9 met en avant le processeur Snapdragon 8 Gen 2 car il permet d’utiliser la tablette pour exécuter n’importe quelle application. Avec cette Galaxy Tab S9, vous pouvez rechercher des informations sur le navigateur, jouer aux jeux les plus avancés, pratiquer vos compétences en dessin numérique, retoucher des images ou regarder des films en toute fluidité. Elle est livrée avec le S Pen inclus, un stylet avec lequel vous pouvez en tirer encore plus de profit.

La Samsung Galaxy Tab S9 en promotion est celle qui dispose de la connectivité WiFi et de 256 Go de stockage, suffisant pour installer toutes les applications dont vous avez besoin. Elle est livrée avec One UI 5.1.1 basé sur Android 13, mais le meilleur, c’est qu’elle bénéficie de 4 ans de mises à jour Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité confirmées. C’est donc une tablette qui vous garantit la meilleure expérience pendant de nombreuses années.

Un autre atout de cette tablette est son écran AMOLED de 11 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. C’est un écran qui offre des images de grande qualité tant en termes de netteté que de reproduction des couleurs et de fluidité. De plus, il est accompagné de 4 haut-parleurs Dolby Atmos qui offrent un son de très bonne qualité. Il s’agit donc d’une excellente tablette pour regarder du contenu multimédia.

Avec cette Samsung Galaxy Tab S9, vous obtenez également une tablette que vous pouvez emmener en cours ou au travail sans craindre de tomber en panne de batterie. Elle a une capacité de 8 400 mAh, suffisante pour vous offrir une journée complète d’autonomie voire plus. De plus, elle prend en charge la charge rapide de 45W, elle se recharge donc entièrement en environ 2 heures. Le chargeur n’est pas inclus, mais vous pouvez acheter le modèle officiel sur Amazon pour environ 28 euros.

Samsung Galaxy Tab S9

Attention, vous pouvez également utiliser cette Galaxy Tab S9 pour prendre des photos et participer à des appels vidéo. Elle dispose d’un appareil photo arrière de 13 mégapixels et d’un appareil photo frontal de 12 mégapixels. Enfin, mentionnons qu’elle dispose d’un design exquis qui la rend très confortable à utiliser et à transporter. Elle a une épaisseur de seulement 5,9 millimètres et un poids de 500 grammes, vous constaterez qu’elle est très mince et légère.

L’expérience offerte par la Samsung Galaxy Tab S9 est très bonne, à la hauteur des attentes pour une tablette haut de gamme. Nous rappelons qu’elle est actuellement à son prix le plus bas jamais atteint, il n’est donc pas courant de la trouver si pas cher. Donc, si vous voulez vous la procurer, c’est le meilleur moment, pour seulement 799 euros sur Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :