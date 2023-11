Sonos veut rivaliser avec Apple et Bose : elle lancera ses premiers écouteurs en 2024

Si vous aimez Sonos, bonne nouvelle, car l’entreprise de Santa Barbara prévoit de concurrencer Apple en 2024 en lançant des écouteurs haut de gamme avec un design de serre-tête, une qualité audio premium et une connectivité avancée.

Les AirPods Max sont l’expression ultime de la qualité audio dans l’écosystème Apple.

Après nous avoir laissé sans nouveaux AirPods lors de sa dernière Keynote en 2023, il semble que maintenant Apple prépare une refonte complète de sa gamme d’écouteurs qui devrait arriver à un moment donné en 2024, et qui comprendra de nouveaux AirPods 4 en deux versions qui adopteront le connecteur USB-C et qui laisseront également place à une nouvelle génération de AirPods Max pour une version premium.

Quoi qu’il en soit, Apple aura du souci à se faire l’année prochaine, car à la concurrence déjà féroce de marques prestigieuses comme Bose, Sony, Sennheiser ou Jabra se joindra, semble-t-il, l’un des géants du secteur de l’audio premium, Sonos, qui est également très populaire pour associer la dernière technologie et la connectivité à un son de qualité supérieure.

Cette nouvelle n’est pas à prendre à la légère car elle nous a été rapportée par le très respecté Mark Gurman de Bloomberg, et nous savons déjà que Gurman est l’une des voix les plus autorisées du secteur aux États-Unis, avec des sources toujours bien informées et très proches des entreprises les plus innovantes de l’industrie technologique.

Ainsi, nous pouvons presque vous confirmer que Sonos lancera ses premiers écouteurs en 2024, et nous avons également plus de détails tels qu’un prix d’environ 400 dollars et une approche haut de gamme avec les AirPods Max en ligne de mire, étant des appareils sans fil avec un design de serre-tête et des spécifications de très haut niveau.

L’idée transmise par l’entreprise de Santa Barbara est en réalité de concurrencer principalement Bose et Apple, en tentant une percée sur un marché fort où ils veulent tirer parti des synergies de leurs haut-parleurs connectés, de leur technologie de synchronisation et de connectivité multipoint, sans aucun doute l’une des meilleures implémentations que nous avons testées pour la maison intelligente.

La décision de Patrick Spence et de ses collaborateurs n’est pas surprenante car les actions de Sonos avaient considérablement chuté après quelques trimestres difficiles et une baisse drastique de leur chiffre d’affaires, ce que l’entreprise américaine compte partiellement compenser en encourageant ses fans et ses clients avec des écouteurs phares dont ils refusent pour l’instant de faire des commentaires publics.

Voici ce qui a été dit par la direction de Sonos lors d’une conférence pour les investisseurs :

[Nous lancerons] un nouveau produit majeur dans une nouvelle catégorie de plusieurs milliards de dollars. Cela marque le début d’un cycle de produits de plusieurs années. Patrick Spence, PDG de Sonos.

Il semble que Sonos travaille sur des écouteurs sans fil depuis 2019, mais sans se décider à entrer dans le segment jusqu’à présent, alors qu’ils ont maintenant un produit mature et bien préparé, avec le code de développement « Sonos Duke » et quelques fonctionnalités intéressantes : ils se synchroniseront avec d’autres équipements Sonos, offriront un contrôle vocal pour naviguer entre les chansons et utiliseront la technologie de l’entreprise irlandaise RHA Audio que Sonos a acquise il y a quelques années.

Le son sera donc parfaitement réglé, une connectivité totale avec le smartphone sera disponible via un logiciel interne appelé « Passport » qui permettra de contrôler tout notre écosystème Sonos et ils seront disponibles en blanc et en noir, avec un design similaire à celui des AirPods Max.

Ces premiers écouteurs Sonos devraient être prêts vers avril prochain, bien que pour le moment les sources ne nous communiquent aucune date sur laquelle nous pouvons nous baser. Il faudra donc faire preuve de patience !

