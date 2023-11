La force est intense chez Dave Filoni, nouveau directeur créatif de Star Wars

Rôle qu’il conciliera avec celui de vice-président exécutif.

Dave Filoni, maître quasi-suprême de Star Wars

Si quelqu’un a amplement prouvé son amour et respect pour Star Wars, c’est bien Jon Favreau, mais juste après, il y a Dave Filoni, donc nous sommes heureux d’apprendre qu’à partir de maintenant, il sera le nouveau directeur créatif de tout ce qui concerne La Guerre des Étoiles.

Directeur créatif et vice-président exécutif, il ne perdra donc pas son précédent titre en ajoutant cette nouvelle fonction, ce qui lui conférera un contrôle quasi-total sur l’avenir d’une saga qui a eu des problèmes en essayant d’atteindre de nouveaux publics, oubliant souvent ceux qui ont fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. Cependant, selon Variety dans une interview sur ce sujet, « En réalité, je ne dis pas aux gens quoi faire », avoue Filoni. « Mais je sens que j’essaie de les aider à raconter la meilleure histoire qu’ils veulent raconter. J’ai besoin d’être une aide dans toute la galaxie ici, en tant que membre d’un Conseil Jedi presque ».

Dave Filoni, qui a activement participé à la production de Star Wars: The Clone Wars, Rebels, The Mandalorian et Ahsoka, participera désormais au développement des nouveaux projets dès leur phase initiale, car « Dans le passé, dans de nombreux projets, on me faisait intervenir après qu’ils aient déjà bien avancé », a-t-il assuré. « Dans ce nouveau rôle, je suis impliqué dès le début dans pratiquement tout ce qui se passe. Lorsque nous planifions l’avenir de ce que nous faisons maintenant, je suis impliqué dès la phase de conception ».

L’avenir de Star Wars

Star Wars se prépare à son retour dans les salles de cinéma avec de nouveaux projets en développement, sous la direction de James Mangold, Taika Waititi, Shawn Levy et Sharmeen Obaid-Chinoy, certains avec des idées totalement originales et d’autres qui poursuivront l’histoire de Rey, l’héroïne de la dernière trilogie cinématographique.

En ce qui concerne les séries, la prochaine que nous pourrons voir sur le petit écran grâce à Disney+ sera Skeleton Crew, avec Jude Law et Jaleel White (Steve Urkel dans La Famille En Folie) parmi les protagonistes. Elle sera suivie par The Acolyte, une mini-série de 8 épisodes, et Andor, avec sa deuxième saison, sans oublier la possibilité de voir également une deuxième saison d’Ahsoka, qui semble avoir bien fonctionné.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :