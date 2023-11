Jackie Chan et Ralph Macchio cherchent un nouveau Karate Kid pour la renaissance de la franchise

Et tu peux l’être (si tu as entre 15 et 17 ans).

Daniel-san et M. Han

Nous parlons de renaissance mais il est vrai que Karate Kid n’a jamais été morte, seulement ailleurs. Aux films numérotés de 1984, 1986 et 1989 s’est ajouté en 1994 Le nouveau Karate Kid, avec Pat Morita une fois de plus dans le rôle de M. Miyagi, entraînant Hilary Swank qui reprenait le flambeau de Ralph Macchio en tant que disciple. Plus tard, en 2010, The Karate Kid voulait être une sorte de suite spirituelle où cette fois Jackie Chan jouait le maître et Jaden Smith l’apprenti, même si cela ne s’est pas concrétisé. Ce qui est sûr, c’est que Cobra Kai, la série pour Netflix née et abandonnée par YouTube, qui a ramené presque tout le casting original, n’a pas encore conclu sa diffusion.

Le succès de cette série a probablement influencé le fait que nous parlions maintenant d’un nouveau film , dans lequel pour la première fois on verra Daniel-san (Ralph Macchio, qui ne vieillit pas), et Jackie Chan, qui reprendra son rôle de M. Han. On peut également espérer qu’ils seront tous les deux les maîtres d’un nouvel apprenti qui reste à choisir, et si vous avez entre 15 et 17 ans, que vous parlez couramment l’anglais et que vous avez des origines chinoises, vous pouvez même être celui-là.

À la recherche d’un nouveau Karate Kid

L’annonce de ce prochain film qui commencera son tournage entre mars et juin 2024 a été faite en prévision d’une sortie en, au moins, 2025, et la prochaine aventure où donner et polir est encore à la recherche de son protagoniste. Pour cela, les deux acteurs mentionnés précédemment se sont réunis ; pour cela et pour commencer à nous enthousiasmer pour un nouveau film de cette franchise emblématique.

Si nous allons à l’adresse mentionnée dans la vidéo, nous trouverons une adresse e-mail à laquelle envoyer notre candidature, ou celle de quelqu’un que nous connaissons qui répond aux critères, qui sont, en gros, avoir entre 15 et 17 ans, être d’origine chinoise ou avoir des ascendants chinois, parler anglais et connaître les arts martiaux. Même pas besoin de savoir jouer la comédie ! Bien que cela sera certainement apprécié.

