Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 se mettent à jour vers Android 14

One UI 6 avec la base d’Android 14 déploie sa mise à jour avec ‘Flex Mode’ et toutes les nouveautés pour les derniers Galaxy Z de Samsung.

One UI avec le mode ‘Flex’ sur un Samsung Galaxy Z Flip5. | Image : AndroAall

Il y a déjà un moment que nous connaissons la liste des dispositifs Samsung Galaxy qui seront mis à jour vers Android 14, et il est certain que la dernière version de One UI, la 6, a été peu à peu libérée pour les smartphones les plus importants du géant de Séoul, en commençant par les Galaxy S23 mais également déjà disponible pour les S22 et d’autres terminaux même de moyenne gamme sur la galaxie sud-coréenne.

Et maintenant, avec un peu plus d’attente en raison de la nécessité de développement supplémentaire pour les fonctionnalités ‘Flex’, la nouvelle mise à jour One UI 6 avec Android 14 pour les Galaxy Z est fièrement présentée, se lançant naturellement sur les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 avant de passer à des générations déjà obsolètes.

Évidemment, le changelog est immense comme pour tous les mobiles Samsung, comprenant toutes les nouveautés de l’Android Upside Down Cake ainsi que des améliorations propres à Samsung dans le volet des paramètres rapides, de nouvelles fonctionnalités pour l’appareil photo, la galerie et les éditeurs multimédia, Bixby Text Call dans plus de langues et bien plus encore.

En réalité, comme le commentaient les utilisateurs du forum ‘GalaxyFold’ sur Reddit, les fonctionnalités exclusives des pliables sont également incluses, avec le bureau élargi des Galaxy Fold, les modes ‘Flex’ dans les applications et l’appareil photo ou encore la multitâche avancée.

De plus, il va sans dire que Samsung en profite pour mettre à jour les correctifs de sécurité à la dernière date disponible : 1er novembre 2023.

En ce qui concerne la disponibilité, elle sera comme toujours progressive selon les marchés, il faudra donc faire preuve de patience. Pour l’instant, la mise à jour a seulement été repérée aux États-Unis, libérée par l’opérateur Verizon Wireless pour les terminaux vendus à ses clients, pas de nouvelles quant à son arrivée dans d’autres pays et d’autres versions des Z Fold5 et Z Flip5 qui est sûrement imminente.

