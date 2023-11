Tron 3 (Tron Ares) reprendra son tournage après Noël

Et cela se fera avec de nouvelles incorporations.

Les motos mythiques de Tron.

Après Tron (1982) et Tron: Legacy (2010), ce sera au tour de Tron: Ares, qui a déjà été confirmé comme le troisième film de cet univers informatique particulier créé par Steven Lisberge, qui a également réalisé le film original. Maintenant, après une pause de plus de trois mois, nous avons enfin des nouvelles fraîches sur son tournage, qui a été interrompu brusquement en raison de la grève des scénaristes et des acteurs d’Hollywood.

Après plus de 40 ans depuis la sortie du film original et après diverses annulations, la plus retentissante étant celle de 2015, où Garrett Hedlund et Olivia Wilde auraient repris les rôles de Sam Flynn et Quorra respectivement, Tron 3, que nous savons déjà être Tron: Ares, avance à grands pas et le fait grâce à son réalisateur, Joachim Rønning, qui a également réalisé Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar ainsi que Maléfique : Le pouvoir du mal. Son tournage, comme l’a annoncé Collider, reprendra après les vacances de Noël.

Qui verrons-nous dans Tron: Ares ?

Bien que les détails de l’intrigue soient encore un peu flous, nous savons néanmoins qu’elle tournera autour de l’intelligence artificielle et de ce que cela signifie et exige d’être humain, reprenant les mots du scénariste lui-même sur son compte Instagram dans la publication où il annonçait que la production faisait une pause en raison des grèves.

Nous savons également que Jared Leto dirigera une distribution où nous pourrons également profiter des performances de Evan Peters (Kick-Ass), Jodie Turner-Smith (Sans aucun remords) et Greta Lee (Vies passées), qui interprétera une conceptrice de jeux vidéo et présidente d’une société technologique. Récemment, Cameron Monaghan a également rejoint le casting, connu pour son rôle de Ian Gallagher dans la comédie dramatique Shameless et son double rôle en tant que jumeaux Jerome et Jeremiah Valeska dans la série Gotham, mais que beaucoup connaissent pour être la voix et l’image de Cal Kestis dans plusieurs des derniers jeux Star Wars.

De quoi parle Tron ?

La saga Tron est une franchise de science-fiction qui explore l’interaction entre le monde réel et un univers numérique. Commencant par le programmeur Kevin Flynn étant transporté dans le cyberspace, il fait face à des défis au sein d’un monde informatisé appelé le Monde de Tron. L’histoire aborde la bataille entre les bons programmes et les mauvais, tout en explorant les thèmes de la réalité virtuelle, de l’intelligence artificielle et de la dualité entre le physique et le numérique. Tout au long de la saga, les aventures dans cet environnement virtuel et les conflits éthiques et sociaux qui surgissent dans cette réalité alternative sont approfondis.



